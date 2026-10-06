Eleições 2026: em qual país Flávio teve maior número de votos válidos?

RESUMO ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 36 países entre os brasileiros no exterior no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 4; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou em 64. Nos Estados Unidos, onde teve seu melhor resultado fora do Brasil, Flávio recebeu 45.004 votos, ante 23.335 de Lula.

O desempenho de Flávio Bolsonaro (PL) entre os brasileiros que vivem no exterior foi concentrado em alguns países no primeiro turno das eleições de 2026, que aconteceu no domingo, 4.

Nos Estados Unidos, onde o senador registrou sua maior votação fora do Brasil, foram 45.004 votos, contra 23.335 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).