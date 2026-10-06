Eleições 2026: em qual país Flávio teve maior número de votos válidos?

Eleições 2026: 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar no exterior neste ano (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)
Repórter
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15h33.
Última atualização em 6 de outubro de 2026 às 15h35.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 36 países entre os brasileiros no exterior no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 4; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou em 64. Nos Estados Unidos, onde teve seu melhor resultado fora do Brasil, Flávio recebeu 45.004 votos, ante 23.335 de Lula.
O desempenho de Flávio Bolsonaro (PL) entre os brasileiros que vivem no exterior foi concentrado em alguns países no primeiro turno das eleições de 2026, que aconteceu no domingo, 4.
Nos Estados Unidos, onde o senador registrou sua maior votação fora do Brasil, foram 45.004 votos, contra 23.335 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Além dos Estados Unidos, Flávio também ficou à frente de Lula em outros países, como Japão, Paraguai, Bolívia, México, Israel e Colômbia. O senador venceu em 36 países, enquanto Lula liderou em 64.
Quase 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar no exterior neste ano. O eleitorado estava distribuído por 186 cidades de 134 países, com maior concentração nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.
Estados Unidos: 45.004 x 23.335 Lula
Japão: 24.601 x 5.234 Lula
Paraguai: 3.848 x 546 Lula
Bolívia: 1.387 x 349 Lula
Emirados Árabes Unidos: 659 x 512 Lula
México: 589 x 585 Lula
Israel: 523 x 92 Lula
Guiana Francesa: 518 x 484 Lula
Peru: 380 x 248 Lula
Suriname: 366 x 121 Lula
Panamá: 336 x 236 Lula
Colômbia: 252 x 245 Lula
África do Sul: 230 x 152 Lula
Grécia: 230 x 196 Lula
Catar: 173 x 147 Lula
Equador: 171 x 130 Lula
Moçambique: 113 x 89 Lula
Taiwan: 107 x 77 Lula
República Dominicana: 106 x 65 Lula
Guatemala: 67 x 33 Lula
Tailândia: 51 x 40 Lula
El Salvador: 48 x 23 Lula
Guiana: 43 x 7 Lula
Nicarágua: 35 x 33 Lula
Honduras: 34 x 17 Lula
Filipinas: 33 x 26 Lula
Timor-Leste: 27 x 16 Lula
Bahrein: 27 x 17 Lula
Omã: 20 x 12 Lula
Ucrânia: 19 x 4 Lula
Indonésia: 19 x 8 Lula
Vietnã: 14 x 13 Lula
Jamaica: 14 x 4 Lula
Nepal: 11 x 1 Lula
Trinidad e Tobago: 10 x 4 Lula
Bahamas: 10 x 6 Lula
*Veja os resultados de todos os países aqui
Os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro para decidir quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram ao segundo turno neste domingo, 4, após superarem Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Edmilson Dias (PCB), Hertz Dias (PSTU), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO).
Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou na liderança, com 47,03% dos votos, enquanto Lula somou 45,16%.
Aos 45 anos, Flávio poderá assumir a Presidência em 5 de janeiro de 2027, sucedendo o pai, Jair Bolsonaro, que ocupou o cargo entre 2019 e 2022. Já Lula, aos 81 anos, busca o quarto mandato presidencial e, se vencer, será o primeiro brasileiro a chegar quatro vezes à Presidência.
Flávio Bolsonaro venceu em 36 países no primeiro turno das eleições de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva liderou em 64 países.
Flávio Bolsonaro recebeu sua maior votação fora do Brasil nos Estados Unidos, com 45.004 votos. Luiz Inácio Lula da Silva obteve 23.335 votos no país.
Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula em países como Estados Unidos, Japão, Paraguai, Bolívia, México, Israel e Colômbia. Ao todo, o senador venceu em 36 países.
Quase 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar no exterior em 2026. O eleitorado estava distribuído por 186 cidades de 134 países, com maior concentração nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.
O segundo turno será realizado em 25 de outubro. Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputarão a Presidência da República.
Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou na liderança, com 47,03% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 45,16%.