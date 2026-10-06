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Eleições 2026: em qual país Flávio teve maior número de votos válidos?

Senador venceu em 36 países, enquanto Lula liderou em 64

Eleições 2026: 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar no exterior neste ano (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)

Eleições 2026: 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar no exterior neste ano (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15h33.

Última atualização em 6 de outubro de 2026 às 15h35.

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RESUMO ＋

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 36 países entre os brasileiros no exterior no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 4; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou em 64. Nos Estados Unidos, onde teve seu melhor resultado fora do Brasil, Flávio recebeu 45.004 votos, ante 23.335 de Lula.

O desempenho de Flávio Bolsonaro (PL) entre os brasileiros que vivem no exterior foi concentrado em alguns países no primeiro turno das eleições de 2026, que aconteceu no domingo, 4.

Nos Estados Unidos, onde o senador registrou sua maior votação fora do Brasil, foram 45.004 votos, contra 23.335 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além dos Estados Unidos, Flávio também ficou à frente de Lula em outros países, como Japão, Paraguai, Bolívia, México, Israel e Colômbia. O senador venceu em 36 países, enquanto Lula liderou em 64.

Quase 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar no exterior neste ano. O eleitorado estava distribuído por 186 cidades de 134 países, com maior concentração nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.

Veja os 36 países em que Flávio ganhou*:

  1. Estados Unidos: 45.004 x 23.335 Lula

  2. Japão: 24.601 x 5.234 Lula

  3. Paraguai: 3.848 x 546 Lula

  4. Bolívia: 1.387 x 349 Lula

  5. Emirados Árabes Unidos: 659 x 512 Lula

  6. México: 589 x 585 Lula

  7. Israel: 523 x 92 Lula

  8. Guiana Francesa: 518 x 484 Lula

  9. Peru: 380 x 248 Lula

  10. Suriname: 366 x 121 Lula

  11. Panamá: 336 x 236 Lula

  12. Colômbia: 252 x 245 Lula

  13. África do Sul: 230 x 152 Lula

  14. Grécia: 230 x 196 Lula

  15. Catar: 173 x 147 Lula

  16. Equador: 171 x 130 Lula

  17. Moçambique: 113 x 89 Lula

  18. Taiwan: 107 x 77 Lula

  19. República Dominicana: 106 x 65 Lula

  20. Guatemala: 67 x 33 Lula

  21. Tailândia: 51 x 40 Lula

  22. El Salvador: 48 x 23 Lula

  23. Guiana: 43 x 7 Lula

  24. Nicarágua: 35 x 33 Lula

  25. Honduras: 34 x 17 Lula

  26. Filipinas: 33 x 26 Lula

  27. Timor-Leste: 27 x 16 Lula

  28. Bahrein: 27 x 17 Lula

  29. Omã: 20 x 12 Lula

  30. Ucrânia: 19 x 4 Lula

  31. Indonésia: 19 x 8 Lula

  32. Vietnã: 14 x 13 Lula

  33. Jamaica: 14 x 4 Lula

  34. Nepal: 11 x 1 Lula

  35. Trinidad e Tobago: 10 x 4 Lula

  36. Bahamas: 10 x 6 Lula

*Veja os resultados de todos os países aqui

Segundo turno

Os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro para decidir quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram ao segundo turno neste domingo, 4, após superarem Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Edmilson Dias (PCB), Hertz Dias (PSTU), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO).

Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou na liderança, com 47,03% dos votos, enquanto Lula somou 45,16%.

Aos 45 anos, Flávio poderá assumir a Presidência em 5 de janeiro de 2027, sucedendo o pai, Jair Bolsonaro, que ocupou o cargo entre 2019 e 2022. Já Lula, aos 81 anos, busca o quarto mandato presidencial e, se vencer, será o primeiro brasileiro a chegar quatro vezes à Presidência.

'Perguntas frequentes'

Em quantos países Flávio Bolsonaro venceu no exterior? ＋

Flávio Bolsonaro venceu em 36 países no primeiro turno das eleições de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva liderou em 64 países.

Em qual país Flávio Bolsonaro recebeu mais votos? ＋

Flávio Bolsonaro recebeu sua maior votação fora do Brasil nos Estados Unidos, com 45.004 votos. Luiz Inácio Lula da Silva obteve 23.335 votos no país.

Quais países deram mais votos a Flávio Bolsonaro do que a Lula? ＋

Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula em países como Estados Unidos, Japão, Paraguai, Bolívia, México, Israel e Colômbia. Ao todo, o senador venceu em 36 países.

Quantos brasileiros estavam aptos a votar no exterior em 2026? ＋

Quase 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar no exterior em 2026. O eleitorado estava distribuído por 186 cidades de 134 países, com maior concentração nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.

Quando será o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno será realizado em 25 de outubro. Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputarão a Presidência da República.

Qual foi o resultado geral do primeiro turno das eleições de 2026? ＋

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou na liderança, com 47,03% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 45,16%.

Acompanhe tudo sobre:PolíticaEleições 2026

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