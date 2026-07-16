Flávio Bolsonaro não contactou USTR sobre tarifaço, diz integrante do governo Trump

Apesar de ter participado de uma audiência pública em 7 de julho realizada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), em Washington, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não contatou nem o chefe do órgão, Jamieson Greer, nem a equipe técnica, para tratar do tarifaço, segundo um integrante do governo Trump.

Em uma participação de aproximadamente cinco minutos, Flávio Bolsonaro pediu o adiamento da aplicação das tarifas ao Brasil, o que lhe rendeu críticas do governo Lula por não ter solicitado claramente a não aplicação das medidas.

Nesta quarta-feira, 15, o USTR anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre as exportações brasileiras a partir de 22 de julho, mas incluiu na lista de isenções componentes aeroespaciais, além de commodities como carne e café. Esses itens já haviam ficado de fora do primeiro tarifaço, no ano passado.

Reservadamente, o oficial do USTR afirmou que Flávio não teve qualquer encontro com a equipe do órgão americano. Flávio tem buscado se desvencilhar da imagem de promotor do tarifaço contra as exportações brasileiras e chegou a enviar um ofício ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no início de junho, pedindo que as tarifas fossem adiadas. O americano respondeu em 26 de junho, indicando que o USTR promoveria a audiência pública.

A participação de Flávio no evento em Washington foi inusual, uma vez que esse tipo de audiência não costuma contar com a manifestação de autoridades dos países investigados no âmbito da Seção 301, e sim de empresas e entidades privadas interessadas no tema em discussão.

Em seu discurso, o senador foi um dos poucos a se manifestar sem pedir claramente a desistência do tarifaço. Em resposta à sua participação no evento, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República acusou-o, em nota, de legitimar uma investigação injusta contra o Brasil.