Governo Lula espera que EUA apliquem tarifas adicionais de 12,5% no Brasil, diz ministro

O ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), afirmou nesta quinta-feira, 16, que o governo Lula espera a aplicação de mais uma taxa, de 12,5%, sobre as exportações brasileiras pelos Estados Unidos na próxima semana.

Rosa fez referência à segunda investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) contra o Brasil e um grupo de outras 59 economias, incluindo o Reino Unido, a União Europeia e a Argentina, que tem como argumento o suposto uso de trabalho forçado por esses países e blocos.

"A expectativa é de que a tarifa de trabalho forçado venha para todos (os países incluídos na investigação). Aí vamos saber se vai somar com essa. Provavelmente na quinta-feira que vem saberemos se serão cumulativos os 12,5% e os 25%", disse o ministro.

A investigação, aberta no âmbito da Seção 301 da legislação comercial americana, é vista pelo governo brasileiro como uma forma de substituir uma tarifa anterior de Trump, de 10%, aplicada a dezenas de países e derrubada pela Suprema Corte dos EUA.