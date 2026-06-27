Flávio Bolsonaro afirma 'orar' para ter uma mulher 'qualificada' como vice

O senador e pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, voltou a defender neste sábado, 27, que sua chapa para as eleições de 2026 tenha uma mulher como candidata a vice-presidente.

Durante o lançamento da pré-candidatura de Wilder Morais (PL) ao governo de Goiás, o parlamentar afirmou que "ora" para encontrar uma companheira de chapa "tão qualificada" quanto Ana Paula Rezende, anunciada como vice na disputa estadual.

"Eu peço a Deus, Ana, que eu também tenha o privilégio de ter uma vice tão qualificada como você, tão disposta a colaborar com o futuro do meu país como você está disposta a colaborar com o futuro de Goiás", afirmou Flávio durante o evento em Goiânia.

A declaração reforça um movimento que o senador já vinha sinalizando desde maio, quando afirmou preferir uma mulher na vice-presidência como forma de ampliar a composição política da chapa e dialogar com diferentes segmentos do eleitorado.

Nos bastidores, o PL avalia nomes de dentro e de fora do partido para ocupar a vaga.

A fala de Flávio acontece poucos dias depois da crise pública com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que revelou desentendimentos com o enteado e expôs um racha dentro da família Bolsonaro às vésperas da convenção do PL.

Michelle afirmou ter sido desrespeitada por Flávio durante uma discussão sobre alianças do partido no Ceará e disse que foi orientada a não interferir nas decisões políticas da legenda. Após a repercussão, o senador divulgou um vídeo pedindo desculpas e afirmou ter respeito pelo trabalho da ex-primeira-dama à frente do PL Mulher.

Cotadas para a vice de Flávio

Uma das principais cotadas para a vaga foi a senadora Tereza Cristina (PP-MS), considerada estratégica para aproximar o PP e a federação União Progressista da candidatura de Flávio.

A parlamentar, porém, já afirmou que não recebeu convite para integrar a chapa. O nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou publicamente que ela não demonstra interesse na vaga.

Outra parlamentar lembrada nas negociações é a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), que esteve com Flávio em um evento no interior paulista no mês de maio e passou a integrar a lista de possíveis vice-presidenciáveis. Marquetto estará com o senador durante agenda nessa semana.

Também dentro do PL, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) colocou seu nome à disposição após ser incentivada pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL). A parlamentar afirmou estar "pronta para o combate", mas ressaltou que deixará a decisão nas mãos de Flávio, da família Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto.

Aliada de Michelle, a deputada federal e vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa (PL-CE), também é ventilada como vice. Costa também é apontada como pré-candidata ao Senado pelo Ceará. A vontade da ex-primeira-dama de lançar a deputada ao Senado foi o motivo da crise entre ela e Flávio.