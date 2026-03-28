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Felício Ramuth deixa PSD, se filia ao MDB e reforça alinhamento com Tarcísio

Ex-prefeito de São José dos Campos e vice-governador de SP também anunciou a saída do PSD

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 28 de março de 2026 às 11h57.

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, anunciou neste sábado, 28, a saída do PSD e sua filiação ao MDB.

A articulação envolveu o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o presidente do diretório paulista, Rodrigo Arenas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, uma das principais lideranças da sigla no estado.

A filiação reforça a aproximação entre MDB e o governo Tarcísio, ampliando a base política da gestão estadual em São Paulo.

Em publicação nas redes sociais, Ramuth afirmou que a mudança de partido representa “um novo passo” em sua trajetória e está alinhada à atual gestão estadual. Ele também agradeceu ao PSD e ao presidente da legenda, Gilberto Kassab, partido pelo qual se elegeu vice-governador em 2022.

Ao comentar a decisão, o vice-governador destacou nomes do MDB como Baleia Rossi, Ricardo Nunes e o ex-presidente Michel Temer, e afirmou que pretende contribuir com o desenvolvimento de São Paulo e do país dentro da nova sigla.

Ex-prefeito de São José dos Campos, no interior paulista, Ramuth teve passagem de 28 anos pelo PSDB antes de migrar para o PSD há quatro anos, já com foco na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Durante sua gestão como prefeito, Ramuth esteve à frente de obras como a construção da ponte estaiada, a Via Cambuí e a conclusão de uma arena esportiva. Por outro lado, sua administração enfrentou críticas relacionadas a problemas na licitação do transporte público e atrasos em projetos como a Linha Verde.

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