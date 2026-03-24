Mauro Mendes e Riva lideram disputa pelo Senado no MT, diz Real Time Big Data

O governador Mauro Mendes (União) aparece na frente na disputa pelo Senado no Mato Grosso, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.
Como está cumprindo seu segundo mandato como governador, Mendes não pode disputar o cargo no executivo neste ano. A expectativa é que ele deixe a cadeira até abril para concorrer ao Senado no pleito eleitoral.
No primeiro cenário, Mendes registra 31% das intenções de votos, seguido por Janaína Riva (MDB) com 23%. Nessa eleição, cada estado irá eleger dois senadores.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), aparece com 14%, seguido por José Medeiros (PL), com 11%. Os demais nomes testados não passam de 6% cada.
A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-06241/2026.
Pesquisa para senador de Goiás - Real Time Big Data (Março 2026)
Cenário 1 - Voto unificado
- Mauro Mendes (União) - 31%
- Janaína Riva (MDB) - 23%
- Carlos Fávaro (PSD) - 14%
- José Medeiros (PL) - 11%
- Rosa Neide (PT) - 6%
- Nulo/Branco - 9%
- Não sabe/Não respondeu - 6%
Cenário 1 - 1º voto
- Mauro Mendes (União) - 41%
- Janaína Riva (MDB) - 19%
- Carlos Fávaro (PSD) - 11%
- José Medeiros (PL) - 14%
- Rosa Neide (PT) - 7%
- Nulo/Branco - 5%
- Não sabe/Não respondeu - 4%
Cenário 1 - 2º voto
- Mauro Mendes (União) - 21%
- Janaína Riva (MDB) - 27%
- Carlos Fávaro (PSD) - 17%
- José Medeiros (PL) - 8%
- Rosa Neide (PT) - 6%
- Nulo/Branco - 14%
- Não sabe/Não respondeu - 7%
Cenário 2 - Voto unificado
- Mauro Mendes (União) - 31%
- Janaína Riva (MDB) - 23%
- Carlos Fávaro (PSD) - 15%
- José Medeiros (PL) - 11%
- Pedro Taques (PSB) - 6%
- Nulo/Branco - 9%
- Não sabe/Não respondeu - 5%
Cenário 2 - 1º voto
- Mauro Mendes (União) - 41%
- Janaína Riva (MDB) - 19%
- Carlos Fávaro (PSD) - 12%
- José Medeiros (PL) - 14%
- Pedro Taques (PSB) - 6%
- Nulo/Branco - 4%
- Não sabe/Não respondeu - 4%
Cenário 2 - 2º voto
- Mauro Mendes (União) - 21%
- Janaína Riva (MDB) - 27%
- Carlos Fávaro (PSD) - 17%
- José Medeiros (PL) - 8%
- Pedro Taques (PSB) - 6%
- Nulo/Branco - 14%
- Não sabe/Não respondeu - 7%
Cenário 3 - Voto unificado
- Mauro Mendes (União) - 28%
- Janaína Riva (MDB) - 21%
- Carlos Fávaro (PSD) - 12%
- Jayme Campos (União) - 11%
- José Medeiros (PL) - 10%
- Rosa Neide (PT) - 6%
- Nulo/Branco - 8%
- Não sabe/Não respondeu - 4%
Cenário 3 - 1º voto
- Mauro Mendes (União) - 38%
- Janaína Riva (MDB) - 17%
- Carlos Fávaro (PSD) - 10%
- Jayme Campos (União) - 11%
- José Medeiros (PL) - 12%
- Rosa Neide (PT) - 7%
- Nulo/Branco - 3%
- Não sabe/Não respondeu - 2%
Cenário 3 - 2º voto
- Mauro Mendes (União) - 18%
- Janaína Riva (MDB) - 25%
- Carlos Fávaro (PSD) - 14%
- Jayme Campos (União) - 10%
- José Medeiros (PL) - 8%
- Rosa Neide (PT) - 5%
- Nulo/Branco - 13%
- Não sabe/Não respondeu - 7%
Cenário 4 - Voto unificado
- Mauro Mendes (União) - 28%
- Janaína Riva (MDB) - 21%
- Carlos Fávaro (PSD) - 12%
- Jayme Campos (União) - 10%
- José Medeiros (PL) - 10%
- Pedro Taques (PSB) - 6%
- Nulo/Branco - 8%
- Não sabe/Não respondeu - 5%
Cenário 3 - 1º voto
- Mauro Mendes (União) - 38%
- Janaína Riva (MDB) - 17%
- Carlos Fávaro (PSD) - 10%
- Jayme Campos (União) - 11%
- José Medeiros (PL) - 12%
- Pedro Taques (PSB) - 6%
- Nulo/Branco - 3%
- Não sabe/Não respondeu - 3%
Cenário 3 - 2º voto
- Mauro Mendes (União) - 18%
- Janaína Riva (MDB) - 25%
- Carlos Fávaro (PSD) - 14%
- Jayme Campos (União) - 9%
- José Medeiros (PL) - 8%
- Pedro Taques (PSB) - 6%
- Nulo/Branco - 13%
- Não sabe/Não respondeu - 7%