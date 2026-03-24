Mauro Mendes e Riva lideram disputa pelo Senado no MT, diz Real Time Big Data

O governador Mauro Mendes (União) aparece na frente na disputa pelo Senado no Mato Grosso, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.

Como está cumprindo seu segundo mandato como governador, Mendes não pode disputar o cargo no executivo neste ano. A expectativa é que ele deixe a cadeira até abril para concorrer ao Senado no pleito eleitoral.

No primeiro cenário, Mendes registra 31% das intenções de votos, seguido por Janaína Riva (MDB) com 23%. Nessa eleição, cada estado irá eleger dois senadores.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), aparece com 14%, seguido por José Medeiros (PL), com 11%. Os demais nomes testados não passam de 6% cada.

A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-06241/2026.

Pesquisa para senador de Goiás - Real Time Big Data (Março 2026)

Cenário 1 - Voto unificado

Mauro Mendes (União) - 31%

Janaína Riva (MDB) - 23%

Carlos Fávaro (PSD) - 14%

José Medeiros (PL) - 11%

Rosa Neide (PT) - 6%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/Não respondeu - 6%

Cenário 1 - 1º voto

Mauro Mendes (União) - 41%

Janaína Riva (MDB) - 19%

Carlos Fávaro (PSD) - 11%

José Medeiros (PL) - 14%

Rosa Neide (PT) - 7%

Nulo/Branco - 5%

Não sabe/Não respondeu - 4%

Cenário 1 - 2º voto

Mauro Mendes (União) - 21%

Janaína Riva (MDB) - 27%

Carlos Fávaro (PSD) - 17%

José Medeiros (PL) - 8%

Rosa Neide (PT) - 6%

Nulo/Branco - 14%

Não sabe/Não respondeu - 7%

Cenário 2 - Voto unificado

Mauro Mendes (União) - 31%

Janaína Riva (MDB) - 23%

Carlos Fávaro (PSD) - 15%

José Medeiros (PL) - 11%

Pedro Taques (PSB) - 6%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 2 - 1º voto

Mauro Mendes (União) - 41%

Janaína Riva (MDB) - 19%

Carlos Fávaro (PSD) - 12%

José Medeiros (PL) - 14%

Pedro Taques (PSB) - 6%

Nulo/Branco - 4%

Não sabe/Não respondeu - 4%

Cenário 2 - 2º voto

Mauro Mendes (União) - 21%

Janaína Riva (MDB) - 27%

Carlos Fávaro (PSD) - 17%

José Medeiros (PL) - 8%

Pedro Taques (PSB) - 6%

Nulo/Branco - 14%

Não sabe/Não respondeu - 7%

Cenário 3 - Voto unificado

Mauro Mendes (União) - 28%

Janaína Riva (MDB) - 21%

Carlos Fávaro (PSD) - 12%

Jayme Campos (União) - 11%

José Medeiros (PL) - 10%

Rosa Neide (PT) - 6%

Nulo/Branco - 8%

Não sabe/Não respondeu - 4%

Cenário 3 - 1º voto

Mauro Mendes (União) - 38%

Janaína Riva (MDB) - 17%

Carlos Fávaro (PSD) - 10%

Jayme Campos (União) - 11%

José Medeiros (PL) - 12%

Rosa Neide (PT) - 7%

Nulo/Branco - 3%

Não sabe/Não respondeu - 2%

Cenário 3 - 2º voto

Mauro Mendes (União) - 18%

Janaína Riva (MDB) - 25%

Carlos Fávaro (PSD) - 14%

Jayme Campos (União) - 10%

José Medeiros (PL) - 8%

Rosa Neide (PT) - 5%

Nulo/Branco - 13%

Não sabe/Não respondeu - 7%

Cenário 4 - Voto unificado

Mauro Mendes (União) - 28%

Janaína Riva (MDB) - 21%

Carlos Fávaro (PSD) - 12%

Jayme Campos (União) - 10%

José Medeiros (PL) - 10%

Pedro Taques (PSB) - 6%

Nulo/Branco - 8%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 3 - 1º voto

Mauro Mendes (União) - 38%

Janaína Riva (MDB) - 17%

Carlos Fávaro (PSD) - 10%

Jayme Campos (União) - 11%

José Medeiros (PL) - 12%

Pedro Taques (PSB) - 6%

Nulo/Branco - 3%

Não sabe/Não respondeu - 3%

Cenário 3 - 2º voto