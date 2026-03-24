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Mauro Mendes e Riva lideram disputa pelo Senado no MT, diz Real Time Big Data

Pesquisa mostra Janaína Riva (MDB) em segundo lugar, com os dois políticos cotados para as duas vagas no Senado Federal

Mauro Mendes: governador do MT deve disputar o Senado nas eleições 2026 (Eduardo Frazão/Exame)

Mauro Mendes: governador do MT deve disputar o Senado nas eleições 2026 (Eduardo Frazão/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h41.

O governador Mauro Mendes (União) aparece na frente na disputa pelo Senado no Mato Grosso, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.

Como está cumprindo seu segundo mandato como governador, Mendes não pode disputar o cargo no executivo neste ano. A expectativa é que ele deixe a cadeira até abril para concorrer ao Senado no pleito eleitoral.

No primeiro cenário, Mendes registra 31% das intenções de votos, seguido por Janaína Riva (MDB) com 23%. Nessa eleição, cada estado irá eleger dois senadores.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), aparece com 14%, seguido por José Medeiros (PL), com 11%. Os demais nomes testados não passam de 6% cada.

A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-06241/2026.

Pesquisa para senador de Goiás - Real Time Big Data (Março 2026)

Cenário 1 - Voto unificado

  • Mauro Mendes (União) - 31%
  • Janaína Riva (MDB) - 23%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 14%
  • José Medeiros (PL) - 11%
  • Rosa Neide (PT) - 6%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/Não respondeu - 6%

Cenário 1 - 1º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 41%
  • Janaína Riva (MDB) - 19%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 11%
  • José Medeiros (PL) - 14%
  • Rosa Neide (PT) - 7%
  • Nulo/Branco - 5%
  • Não sabe/Não respondeu - 4%

Cenário 1 - 2º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 21%
  • Janaína Riva (MDB) - 27%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 17%
  • José Medeiros (PL) - 8%
  • Rosa Neide (PT) - 6%
  • Nulo/Branco - 14%
  • Não sabe/Não respondeu - 7%

Cenário 2 - Voto unificado

  • Mauro Mendes (União) - 31%
  • Janaína Riva (MDB) - 23%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 15%
  • José Medeiros (PL) - 11%
  • Pedro Taques (PSB) - 6%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 2 - 1º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 41%
  • Janaína Riva (MDB) - 19%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 12%
  • José Medeiros (PL) - 14%
  • Pedro Taques (PSB) - 6%
  • Nulo/Branco - 4%
  • Não sabe/Não respondeu - 4%

Cenário 2 - 2º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 21%
  • Janaína Riva (MDB) - 27%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 17%
  • José Medeiros (PL) - 8%
  • Pedro Taques (PSB) - 6%
  • Nulo/Branco - 14%
  • Não sabe/Não respondeu - 7%

Cenário 3 - Voto unificado

  • Mauro Mendes (União) - 28%
  • Janaína Riva (MDB) - 21%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 12%
  • Jayme Campos (União) - 11%
  • José Medeiros (PL) - 10%
  • Rosa Neide (PT) - 6%
  • Nulo/Branco - 8%
  • Não sabe/Não respondeu - 4%

Cenário 3 - 1º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 38%
  • Janaína Riva (MDB) - 17%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 10%
  • Jayme Campos (União) - 11%
  • José Medeiros (PL) - 12%
  • Rosa Neide (PT) - 7%
  • Nulo/Branco - 3%
  • Não sabe/Não respondeu - 2%

Cenário 3 - 2º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 18%
  • Janaína Riva (MDB) - 25%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 14%
  • Jayme Campos (União) - 10%
  • José Medeiros (PL) - 8%
  • Rosa Neide (PT) - 5%
  • Nulo/Branco - 13%
  • Não sabe/Não respondeu - 7%

Cenário 4 - Voto unificado

  • Mauro Mendes (União) - 28%
  • Janaína Riva (MDB) - 21%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 12%
  • Jayme Campos (União) - 10%
  • José Medeiros (PL) - 10%
  • Pedro Taques (PSB) - 6%
  • Nulo/Branco - 8%
  • Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 3 - 1º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 38%
  • Janaína Riva (MDB) - 17%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 10%
  • Jayme Campos (União) - 11%
  • José Medeiros (PL) - 12%
  • Pedro Taques (PSB) - 6%
  • Nulo/Branco - 3%
  • Não sabe/Não respondeu - 3%

Cenário 3 - 2º  voto

  • Mauro Mendes (União) - 18%
  • Janaína Riva (MDB) - 25%
  • Carlos Fávaro (PSD) - 14%
  • Jayme Campos (União) - 9%
  • José Medeiros (PL) - 8%
  • Pedro Taques (PSB) - 6%
  • Nulo/Branco - 13%
  • Não sabe/Não respondeu - 7%
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