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PT oficializa apoio a João Campos ao governo de Pernambuco e define Humberto Costa ao Senado

Aliança com o PSB foi aprovada por maioria no diretório estadual; decisão mira ampliar bancada no estado

PT oficializa apoio a João Campos ao governo de Pernambuco (Prefeitura do Recife/Divulgação)

PT oficializa apoio a João Campos ao governo de Pernambuco (Prefeitura do Recife/Divulgação)

Da redação, com agências e Agência o Globo

Publicado em 28 de março de 2026 às 18h17.

Última atualização em 29 de março de 2026 às 08h35.

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O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco aprovou, neste sábado, 28, o apoio à candidatura do prefeito do Recife, João Campos, ao governo do estado. A decisão foi tomada por ampla maioria: 59 votos favoráveis e 11 contrários.

Com a resolução, fica formalizada a aliança entre PT e Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Pernambuco. O acordo prevê ainda o senador Humberto Costa como candidato à reeleição ao Senado na chapa.

No documento aprovado, o PT destaca que a estratégia de alianças com partidos da esquerda e centro-esquerda, tanto no plano nacional quanto nos estados, busca manter um bloco político capaz de enfrentar a extrema-direita. A legenda afirma que esse movimento é fundamental para “impedir o avanço do fascismo” no país.

A resolução também ressalta que, em Pernambuco, a parceria com o PSB faz parte de um histórico de cooperação na chamada Frente Popular, que reúne partidos progressistas e já esteve à frente de diferentes gestões no estado. Segundo o texto, essa aliança reflete a composição nacional que inclui o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Além de tentar garantir a reeleição de Humberto Costa, o PT aposta que a união com João Campos pode ampliar sua representação tanto na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) quanto na Câmara dos Deputados.

A decisão, no entanto, não foi unânime dentro do partido. Uma ala defendia o apoio à atual governadora, Raquel Lyra (PSD), que deve disputar a reeleição. Ainda assim, a maioria optou por consolidar a aliança com o PSB.

O acordo entre as siglas já vinha sendo articulado e foi antecipado em reunião recente entre João Campos e Edinho Silva. Na semana passada, o prefeito lançou oficialmente sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco, ao lado de Marília Arraes, que deve disputar o Senado. O vice na chapa será Carlos Costa, do Republicanos.

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