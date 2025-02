TCU dispensa autorização prévia e libera edital do túnel Santos-Guarujá

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 26, renunciar uma análise prévia do edital para construção do túnel Santos-Guarujá. Dessa forma, governos federal e do estado de São Paulo vão dar continuidade ao processo de contratação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira da cerimônia de lançamento do edital para a construção do túnel, ao lado do governador Tarcísio Gomes de Freitas.

Com investimento estimado em R$ 6 bilhões, é uma das principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O evento contará com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de representantes do governo de São Paulo. Este será o primeiro túnel submerso do Brasil e o maior da América Latina.