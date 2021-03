EXAME Política: prisão de deputado que defende AI-5 é teste da democracia

O assunto que estremeceu a semana foi a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL), horas depois dele ter postado um vídeo em suas redes sociais atacando os ministros do Supremo Tribunal Federal e em defesa do AI-5, o ato mais restrito da Ditadura Militar brasileira. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada por unanimidade pelos outros dez ministros da corte no dia seguinte.

Em uma política em que a presença de figuras militares é cada vez mais aparente, Daniel Silveira, que é policial militar do Rio de Janeiro e defensor do presidente Jair Bolsonaro, precisou responder criminalmente por ataques contra a democracia. Nesta sexta-feira, 19, a Câmara dos Deputados avalia se mantém a prisão de Silveira.

Bolsonaro, capitão do exército, tenta se manter afastado das polêmicas que envolvem o caso. Mas nesta semana também publicou decretos que ampliam o acesso a armas. Estes dois assuntos e a agenda econômica são alguns dos temas tratados no mais recente episódio do podcast EXAME Política, publicado nesta sexta-feira, 19.

O podcast semanal é mediado pela editora de Macroeconomia de EXAME, Fabiane Stefano, e conta com a participação do Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública, e professor da Universidade George Washington, além de Rafael Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria.

Na avaliação de Cortez, o episódio é um momento em que a democracia é colocada em teste. “Estamos testando uma das dimensões fundamentais do sistema democrático, que é o sistema de freios e contrapesos no país. É uma agenda de proteger a democracia contra si mesma”, diz.

Maurício Moura coloca no debate o militarismo dentro da política brasileira, que é um fenômeno que tem aumentado. “Cada vez mais pessoas com patentes têm sido eleitas para o Congresso, independentemente da corrente política. O partido que vem crescendo é o ‘Partido de Polícia’ e isso tem implicações que a gente está analisando e vivendo”, diz.

