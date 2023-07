EXAME indica: uma curadoria das principais matérias dessa semana

A semana foi marcada por diversos acontecimentos. A EXAME sabe que é difícil acompanhar tudo o que aconteceu, da política brasileira aos grandes movimentos no mundo dos negócios. Por isso, separamos para nossos leitores as notícias mais relevantes da última semana, de entrevistas a reportagens especiais, que atravessam o país — de Brasília ao Amazonas.

Confira abaixo a curadoria da semana que passou e as matérias que você não pode deixar de ler.

Boa leitura!

BRASIL

Na seara de macro, a semana foi marcada por intensas negociações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com o centrão para reformular a Esplanada dos Ministérios. Como mostrou o repórter Antonio Temóteo, estão em discussão os comandos da Caixa, a Funasa — que precisa ser recriada —, e o Ministério do Esporte. Na quinta-feira, 13, o Palácio do Planalto confirmou que o deputado Celso Sabino assumirá a pasta de Turismo.

Na economia, o destaque foi o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, indicador que é a inflação oficial do Brasil, fechou o mês de junho com deflação de 0,08%, desaceleração após a alta de 0,23% em maio.

No agro, duas notícias chamaram a atenção: mais casos de gripe aviária — cujo prejuízo, se não controlada, pode chegar a R$ 21 bilhões, como mostrou EXAME — e a estimativa de uma - de novo! - safra recorde nas lavouras brasileiras. Segundo a Conab, a produção brasileira de grãos pode atingir 317,57 milhões de toneladas na safra 2022/2023, um crescimento de 16,5%, ou 44,9 milhões de toneladas a mais em comparação com a temporada anterior 2021/22, consolidando as previsões anteriores como a maior já produzida no País.

MUNDO

Com isso, ficou em linha com a projeção do Banco Central para a inflação do mês passado é idêntica ao dado efetivo e foi divulgada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Além disso, o resultado do IPCA de junho corroborou a sinalização do BC de um "processo desinflacionário que tende a ser mais lento". Mesmo com deflação no mês, a variação de preços de serviços continua em alta.

No cenário global, a geopolítica envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia dominou o noticiário. Nos dias 11 e 12, foi realizada a cúpula da Otan e o centro dos debates foi a entrada da Suécia ao bloco militar -- posição pleiteada pelo país escandinavo desde maio de 2022. Os membros também concordaram que a Ucrânia só vai integrar a organização "quando aliados concordarem e condições forem cumpridas", horas depois de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticar o fracasso da aliança em definir um cronograma para o país e chamar a falta de sinalização de "absurdo".

Como consequência, a Rússia intensificou os ataques à Ucrânia na quinta-feira, 13, e voltou a afirmar que os caças F-16 enviados à Ucrânia serão considerados uma ameaça "nuclear" por sua capacidade de transportar armas atômicas.

Todo o imbróglio trouxe à tona a questão de por que a Rússia considera a Otan um perigo para a sua existência. Desde o fim da União Soviética, a Otan incorporou 15 países europeus, e é considerada uma ameaça existencial para a Rússia, ao ponto de servir de justificativa de sua ofensiva contra a Ucrânia.

Em outra ponta, o repórter Guilherme Guilherme produziu uma reportagem especial sobre a falta de licenças de lojas que vendem maconha recreativa em Nova York. Na maior cidade dos EUA, a substância é legal desde 2021, mas licenças para a venda representam menos de 10% das lojas.

Leia o dossiê: Em Nova York, maconha é legalizada. O desafio é comprá-la legalmente

INVEST

Dólar abaixo de R$ 5 e perspectivas cada vez mais otimistas para a bolsa. É assim que o mercado brasileiro chega para o segundo semestre. Porém, será que após o rali dos últimos meses ainda há fôlego para mais? A pergunta ainda gera discussões. Mas antes é preciso entender como chegamos até aqui. Para isso, o repórter de mercados Guilherme Guilherme explica como o Brasil voltou a ser a grande aposta do mercado financeiro.

Já o presidente da CVC, Fabio Godinho, em entrevista exclusiva à EXAME Invest, analisa quais serão as consequências da não inclusão de todas as atividades do setor de turismo na redação final da reforma tributária. Raquel Brandão falou com o executivo sobre a proposta que prevê alíquotas reduzidas para alguns segmentos como o de hotelaria, por exemplo, mas não inclui o setor de agentes de viagens, na qual a companhia opera.

Karina Souza, repórter do Exame IN, conversou com João Adibe Marques, CEO da Cimed, sobre o sucesso de seu mais novo produto: o hidratante labial que rendeu R$ 23 milhões em um mês. O faturamento da novidade, que somou mais de 270 menções só no TikTok, representou 6% da receita recorde da companhia em junho.

CASUAL

Quando Elon Musk visitou o Brasil no ano passado, ele nunca pousou no aeroporto internacional de Guarulhos, nem pisou no centro financeiro da Faria Lima. Na verdade, ele sequer pisou em São Paulo. Nesta reportagem da Bloomberg, Daniel Cancel conta como é a 'cidade' de ricos que recebeu o bilionário — e que fica perto da capital paulista. Já a repórter Júlia Storch fala sobre a chegada da centenária marca japonesa Zojirushi ao Brasil e revela como fazer um arroz perfeito com a panela de R$ 3.600 da marca.

EMPREENDEDORISMO

As histórias de superação fazem parte do imaginário popular quando assunto é empreendedorismo de sucesso. É comum conhecer empresários bem-sucedidos que tiveram uma jornada marcada por desafios pessoais antes do sucesso à frente do próprio negócio, e Valéria Barros faz parte deste grupo. Isabela Rovaroto conta a história da empreendedora que pediu demissão para empreender e hoje fatura R$ 19 milhões com franquias. Já o repórter Daniel Giussani traz a trajetória da marca de roupas básicas que vendeu 200 mil camisetas em dois anos — e faturou R$ 11 milhões.

DOSSIÊ

O editor ESG da Exame, Rodrigo Caetano, conta sua experiência na festa do boi-bumbá, no Festival de Paritins, no Amazonas. A festa reúne elementos folclóricos do paganismo europeu, da mitologia indígena, e representações do catolicismo, da escravidão e da ocupação do território amazônico. O festival também apresenta uma visão de futuro, do que pode ser o Brasil se o país adotar um modelo de desenvolvimento a partir da preservação da floresta.

O clique é do editor de fotografia da EXAME, Leandro Fonseca.

POP

Em busca de salários maiores e melhores condições de trabalho, os atores de Hollywood anunciaram uma nova greve — que agora se soma a dos roteiristas. Ao todo, 160 mil artistas que fazem parte do sindicato Screen Actors Guild cruzaram os braços a partir desta quinta-feira, 13, em apoio à paralisação. Essa é a primeira greve completa que a indústria audiovisual realiza em 63 anos, sendo a última realizada pela classe dos atores em 1983. A repórter Luiza Vilela explica como a greve pode deixar Hollywood de cabeça para baixo e quais as reivindicações dos atores.

Foi lançado nesta semana a série documental 'Xuxa', da Globoplay. O repórter Antônio Souza foi até o Rio de Janeiro acompanhar a estreia e conta o que esperar da série. Também te adiantamos detalhes sobre uma figura muito importante na trajetória de Xuxa — mas que talvez você nunca tenha ouvido falar: Marlene Mattos, sua ex-empresária.