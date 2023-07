Quem é Marlene Mattos? Conheça a ex-empresária de Xuxa

A história da apresentadora Xuxa está prestes a ficar mais famosa. Nesta quinta-feira, 13, estreia a série documental "Xuxa, o Documentário" no Globoplay. O programa conta a história da "rainha dos baixinhos" e revela momentos marcantes da carreira da apresentadora nos quase 40 anos de televisão — incluindo toda a trajetória ao lado da ex-empresária, Marlene Mattos, de 73 anos.

Para gravar o documentário, Xuxa se encontrou com Mattos pela primeira vez em 19 anos. Em um dos episódios da série, elas relembraram os bons momentos da carreira da apresentadora, a convivência com Sasha — de quem Marlene é madrinha —, assim como as frustrações pelas quais passaram e o relacionamento profissional, porém conturbado, que mantiveram. Em entrevistas passadas, Xuxa chegou a dizer que Marlene a usava como uma "marionete".

“Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz… você era uma marionete na minha mão, e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim”, declarou a ex-empresária em um trecho do documentário exibido no “Fantástico”, no último domingo, 9.

Quem é Marlene Mattos?

Maranhense e atual moradora do Rio de Janeiro, Marlene Mattos está longe de ser um nome desconhecido no mercado audiovisual brasileiro. Foi ela a responsável, em 1993, por trazer o cantor Michael Jackson para o Brasil na turnê "Dangerous Tour", por exemplo. Mas foi o trabalho com Xuxa, ao longo de vários anos, que a deixou mais reconhecida.

Marlene começou a carreira na TV Manchete. Em 1987, tornou-se empresária da cantora na TV Globo, e chegou a ser diretora do programa "Xou da Xuxa" até 1992. De lá para cá, Marlene esteve ao lado da cantora nos programas "Xuxa Park", "Planeta Xuxa", "Mais Você" e "Jovens Tardes".

A ex-empresária ficou ao lado de Xuxa de 1987 até 2003, quando a apresentadora anunciou o rompimento. Nos anos seguintes, foi diretora criativa na TV Bandeirantes e teve passagens pela Rádio Globo, SBT, Record TV e Rede TV!. Marlene também chegou a assessorar o ex-jogador Kaká, as ex-jogadoras Virna e Leila, de vôlei, o ex-BBB Kléber Bambam e outras subcelebridades.

Relação conturbada

Nos anos em que ficou ao lado de Xuxa, a apresentadora por várias vezes deu sinais e entrevistas sobre o relacionamento conturbado entre as duas. Assim que a série foi anunciada e o trecho do depoimento de Marlene divulgado, alguns internautas se pronunciaram nas redes sociais em defesa da ex-empresária — o que deixou Xuxa bastante incomodada.

No evento de de divulgação do documentário, no Rio de Janeiro, a cantora chegou a dizer que ficou chocada com o depoimento de Marlene. "Eu tento me colocar no lugar das pessoas. Talvez eu não tivesse a coragem de abraçar a pessoa e dizer 'tô contigo', mas eu não teria a coragem de dizer, em público, que eu estou errada, 'Por que que ela tá falando nisso agora?' ou 'Como ela é mal-agradecida', 'Tudo que ela ganhou foi através de tudo que ela viveu'. Não é por aí", destacou a cantora. "A gente tem altos e baixos, a gente tem erros. A gente tem que dizer que errou, que acertou, que a gente não vai fazer mais... Pra mim, é assim. Estão comentando muito sobre o momento, eu e Marlene, porém, o documentário não é sobre isso. Estamos falando de 40 anos de carreira, existem coisas muito mais importantes", finalizou.