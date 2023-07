Xuxa lança documentário sobre momentos íntimos da carreira e da vida na Globoplay; veja detalhes

Nesta quinta-feira, 13, estreia a série documental "Xuxa, o Documentário" no Globoplay. O filme, que contará a história da "Rainha dos Baixinhos", revela momentos marcantes da carreira da apresentadora, nos quase 40 anos de televisão.

Para apresentar o documentário, Xuxa organizou um evento no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 10, que contou com a presença de diversos famosos e pessoas que fizeram parte da sua trajetória. Nomes como Sérgio Mallandro e paquitas de várias gerações, como Andrea Veiga, Andrezza Cruz, Barbara Borges e Tatiana Maranhão, marcaram presença para prestigiar a apresentadora.

Xuxa chegou acompanhada do seu namorado, Junno Andrade, sua cachorrinha Doralice, além da filha Sasha e o genro João Figueiredo.

“Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os envolvidos que tiveram um cuidado e um respeito muito grande em contar minha história”, disse Xuxa

Série documental explorou a vida da "Rainha dos Baixinhos"

O documentário será divido em cinco episódios que estará disponível na plataforma todas as quintas. A produção, que contou com a direção do jornalista Pedro Bial, irá mostrar os bastidores envolvendo a vida de Xuxa.

Erick Bretas, diretor de produtos digitais e canais pagos da Globo, demonstrou entusiasmo com a produção e afirmou que a Xuxa é o maior ícone da televisão brasileira. "Temos a missão de contar histórias brasileiras e não tínhamos como não abraçar essa. A Xuxa é o maior ícone que a TV brasileira já teve e, portanto, um dos grandes ícones também de nossa cultura."

Acompanhada de Erick, Xuxa passou por todas as salas de exibição para dar as boas-vindas e celebrar a obra. A artista ainda deu uma coletiva de imprensa, onde respondeu todas as perguntas sobre o filme.

“Vou repetir uma frase que eu coloquei para mim como mantra nesse documentário. Eu que achava que sabia da minha vida, depois do doc falei: ‘Nossa! Passei por tudo isso... Não sabia disso tudo. Se vocês acham que me conhecem, estão enganados. Vão me conhecer ainda mais, revelou Xuxa

Quando questionada sobre a ideia de realizar o documentário, Xuxa afirma que o objetivo foi contar sua história para todos aqueles que não a conhecem e para as gerações futuras: "A minha ideia através do documentário é que todos vejam! As pessoas que me conhecem, as que ainda não me conhecem, as que gostam e não gostam de mim, mas acima de tudo, eu queria que meus netos tivessem a oportunidade de ver a minha história, destacou

Xuxa ainda revelou que a produção traduziu bem a sua trajetória. "O documentário está certo! Ele não podia ser pra passar a mão na minha cabeça. Mostraram coisas que as pessoas poderiam questionar do tipo: "Nossa, como ela deixou passar isso" deixei por que é minha história! Tem que tá ali! Sobre falas e coisas que eu fiz, acredito que não seja o momento pra falar. Estão comentando muito sobre o momento, eu e Marlene, porem o documentário não é sobre isso! Estamos falando de 40 anos de carreira, existem coisas muito mais importantes, destacou

Abusos sexuais sofridos na adolescência

A eterna rainha dos baixinhos falou que foi desconfortável contar sobre os abusos que sofreu enquanto criança e adolescente: "Eu falei sobre os meus abusos que vivi dos 3 anos de idade até os meus 13 anos. Remexendo nisso, vi que depois dos 13 eu ainda continuei sofrendo, só que via isso com uma coisa normal, tipo: 'Ah beleza, eu era modelo é normal passar por isso'. Comecei a me lembrar e não coloquei na minha caixinha de abuso."

Quando estreia 'Xuxa' na Globoplay?

A obra estreia às 18h desta quinta-feira e acontecerá de forma simultânea a uma live comemorativa no Instagram do Globoplay, com a presença de Xuxa, Pedro Bial e convidados. O documentário também estará disponível para os assinantes do Globoplay em Portugal.