Conheça a panela de R$ 3600 que promete fazer o arroz perfeito

No Brasil a primeira refeição do dia inclui o café em seu título. Já no Japão, o gohan (arroz) nomeia os momentos de pausa para a alimentação durante o dia. Base da culinária do Japão, o grão está presente em diferentes preparos, em pratos doces e salgados à destilação de bebidas, como o saquê. No Brasil, o consumo não é tão diferente, com a tradicional união de arroz com feijão no prato. Mas, com diferentes tipos de grãos, receitas e temperos, como deixar o arroz perfeito?

Ainda que cada pessoa tenha sua técnica de preparo do arroz, desde lavar ou não os grãos, deixar de molho ou refogar, a marca japonesa Zojirushi de utensílios culinários promete o "arroz perfeito", independente de quem o faça.

A centenária empresa apresenta ao país a panela elétrica e aquecedor de arroz em dois modelos: “Micom NL-DAB10” e “Micom NL-DAB18”, por R$ 3199 e R$ 3599 respectivamente. Um valor acima da média nacional, mas que assegura o cozimento perfeito do arroz.

Além das panelas, estão à venda garrafas, copos e potes térmicos, produtos que prometem décadas de durabilidade e “valorização da vida cotidiana”, como diz o slogan da marca.

“Basicamente, nossas panelas são projetadas para cozinhar diferentes tipos de arrozes, seja curto, como o arroz japonês ou o arroz de grão longo, que é o mais consumido no Brasil. Há também uma configuração de arroz integral e uma configuração para o preparo de mingau”, explica Tadafumi Ikuta, vice-presidente da Zojirushi.

Para além disto, as panelas também reconhecem o tempo de cocção necessário para cada tipo de arroz. “Nossas panelas cozinham primeiro com alta intensidade e depois regulam a temperatura para terminar o cozimento e deixar todos os grãos aquecidos. Há um chip do computador que regula essa forma de cozinhar o arroz para que o consumidor não precise se preocupar com nada”, explica Ikuta.

Por enquanto, os dois modelos de panelas que chegam ao Brasil são os mais básicos. “Se houver aceitação do mercado brasileiro, traremos modelos mais sofisticados”, comenta Marilyn Matsuba, gerente de marketing da Zojirushi sobre itens que poderão compor cozinha de restaurantes.

O estrelado chef Jun Sakamoto foi escolhido para apresentar o produto ao mercado nacional durante a feira Eletrolar Show, que acontece até quinta-feira, 13. “Jun entende os benefícios de nossos produtos e é capaz de transmiti-los aos consumidores”, pontua Matsuba.

O chef com uma estrela Michelin, comenta que usa as panelas da Zojirushi em casa, mas que ainda não chegou na receita perfeita de seu arroz, temperado com vinagre vermelho de arroz e açúcar mascavo e servido ainda morno em sushis. Difícil de acreditar ao provar as famosas peças feitas uma a uma pelas mãos do chefe. “Digo que ainda não cheguei lá, pois senão perde a graça”.