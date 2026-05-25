Começam hoje as inscrições para o Enem 2026; veja como participar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 abre suas inscrições nesta segunda-feira, 25.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram na semana passada o Edital nº 64/2026, referente à prova, que permite a entrada em diversas universidades públicas e em programas de bolsas para universidades particulares.

As provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro e contarão com inscrição automática para alunos da rede pública. Além disso, o Inep estima aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o Enem 2026 em todo o país.

Até quando vão as inscrições para o Enem 2026?

As inscrições para o exame começam nesta segunda-feira, 25, e terminam no dia 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante.

O prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição na prova.

Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 10 de junho.

Cronograma completo do Enem 2026

Inscrições : de 25 de maio a 5 de junho

Pagamento da taxa de inscrição : de 25 de maio a 10 de junho

: de 25 de maio a 10 de junho Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

19 de junho Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho

de 22 a 26 de junho Resultado do recurso: 3 de julho

3 de julho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Como funcionará a inscrição automática no Enem 2026

A principal novidade da nova edição do exame é a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

Ela será realizada com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC, mas não será o único passo necessário para realizar o Enem 2026.

Mesmo com a inscrição pré-preenchida, o estudante deverá acessar o sistema do Enem, pela Página do Participante, para confirmar sua participação e informar o município em que deseja realizar as provas, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso.