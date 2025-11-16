Segundo dia de Enem aborda clima e lagarto que inspirou Ozempic; veja

O segundo dia do Enem 2025, aplicado neste domingo (16), reafirmou a tendência de um exame mais direto, contextualizado e conectado ao cotidiano. As questões do segundo dia do Enem, distribuídas entre Matemática e Ciências da Natureza, misturaram temas atuais, referências culturais e situações reais, segundo professores que tiveram acesso ao material.

Entre os assuntos mais comentados estão o lagarto do deserto dos Estados Unidos — espécie cuja fisiologia inspirou a criação da semaglutida, substância usada em medicamentos como Ozempic —, o processo de fabricação de vacinas, mudanças climáticas, descarte inadequado de hormônios e até recordes de Usain Bolt, utilizados para discutir cálculos de velocidade.

A abordagem científica apareceu de forma contextualizada nas questões do Enem. Questões sobre remoção de CO₂ da atmosfera abriram espaço para discutir mitigação climática, enquanto o descarte indevido de hormônios foi associado à contaminação do solo e da água. A prova também retomou casos de poluição por óleo nos oceanos, reforçando a pauta ambiental.

Matemática: gráficos, estatística e contextualização

A prova de Matemática do Enem foi considerada variada, com forte presença de estatística, porcentagem, probabilidade e leitura de gráficos. Professores destacaram que muitos itens exigiam apenas boa interpretação visual, sem cálculos extensos.

Houve questões no segundo dia da prova envolvendo consumo de GNV em comparação à gasolina, economia de água por meio de adaptações domésticas e situações ligadas a jogos digitais. Temas considerados mais complexos também apareceram, como trigonometria, logaritmos e geometria espacial — área que exigiu comparação de volumes entre sólidos geométricos.

Apesar de alguns enunciados longos, muitos exercícios foram classificados como de execução rápida para quem domina as principais competências cobradas pelo Enem.

Química: prova conteudista e sem surpresas

Em Química, o exame do Enem manteve o perfil tradicional dos últimos anos, com menor contextualização e maior exigência de domínio teórico. Nas questões, foram cobrados conteúdos clássicos, como estequiometria, equilíbrio químico, termoquímica, nucleares e nomenclatura orgânica — esta última de forma mais direta do que o habitual.

Professores ressaltaram que boa parte das respostas dependia menos da interpretação textual e mais do conhecimento conceitual, o que elevou a necessidade de preparo prévio.

Física: eletricidade domina e cálculos são moderados

A parte de Física seguiu o padrão descrito pelos educadores como “padrão Enem”, com predominância de temas envolvendo eletricidade (eletrodinâmica, eletrostática e eletromagnetismo). Também apareceram problemas de ondulatória e mecânica, como deslocamento de aviões e força de atrito.

Algumas questões exigiram leitura atenta de gráficos, especialmente em problemas envolvendo intensidade sonora e fototerapia para bebês com icterícia. Outras, como as de calorimetria, foram consideradas mais simples.

Biologia: foco em ecologia e impactos ambientais

A prova de Biologia do Enem foi marcada por textos curtos e diretos, com forte peso para ecologia. Os estudantes enfrentaram perguntas sobre deserto, caatinga, cerrado e ciclos naturais, além de itens sobre transgenia, digestão do colesterol, imunização artificial ativa e carência de vitamina A.

Professores destacaram que não houve questões de fisiologia humana, que costuma aparecer em edições anteriores. A ausência de botânica também chamou atenção.

Autoescolas e custo da CNH geram debate

Uma das questões do segundo dia de Enem tratou do custo para obter a CNH, tema que ganhou relevância após as discussões recentes sobre a obrigatoriedade das autoescolas. A questão apresentava uma tabela com diferentes valores e exigia cálculos simples de interpretação e comparação.

Educadores concordam que as questões do segundo dia do Enem 2025 reforçaram a tendência de um exame com enunciados mais curtos, maior presença de gráficos e contextualizações contemporâneas. Apesar de alguns itens mais exigentes, especialmente em Matemática e Física, a avaliação foi considerada equilibrada e “dentro do esperado”.