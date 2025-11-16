Por que o 2º domingo do ENEM é sempre o campeão de faltas?

O segundo dia do Enem 2025 acontece neste domingo, 16, com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática em todo o país. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame seguirá integralmente o horário de Brasília, independentemente da cidade onde o candidato estiver — uma regra mantida todos os anos.

Os portões abriram às 12h e fecharam rigidamente às 13h. A prova começou às 13h30 e termina às 18h30, uma duração menor que a do primeiro domingo. Essas informações foram confirmadas pelo Inep em nota publicada no portal oficial do governo federal.

O segundo dia do Enem tradicionalmente apresenta maior taxa de abstenção, e o Inep reforça que o candidato não deve confiar em horários aproximados divulgados por terceiros. A abstenção do segundo dia do Enem costuma superar a do primeiro por diversos fatores históricos e comportamentais, como atrasos, trânsito, informações erradas e falta de confiança. No primeiro dia de provas do Enem 2025, por exemplo, 27% dos inscritos faltaram — índice divulgado pelo Inep.

Em 2022, a taxa de abstenção no segundo dia chegou a 31,9%, segundo dados oficiais divulgados pelo então ministro da Educação. Já em 2024, segundo balanço preliminar do Inep, a taxa ficou em 30,6%, considerada a menor para esse dia nos anos recentes.

Durante a pandemia, a ausência no segundo dia atingiu níveis recordes. No Enem impresso de 2020, a abstenção do segundo domingo foi de 55,3%, segundo documentos da época — o que reflete a insegurança e os desafios logísticos enfrentados pelos candidatos. Na versão digital do exame, a abstenção foi ainda maior, de 71,3% no segundo dia.

Que horas acaba o Enem e quando pode sair com o caderno de questões?

A partir de 15h30, ou seja, duas horas após o início da prova, os participantes já podem deixar o local, mas sem levar o caderno de questões. Esse material só é liberado às 18h, trinta minutos antes do encerramento, conforme a regra tradicional do exame. Candidatos com tempo adicional têm permanência estendida até 19h30, e usuários da videoprova em Libras podem ficar até 20h30.

Itens eletrônicos continuam proibidos durante o exame. Tudo deve permanecer desligado e guardado no envelope fornecido pelo aplicador. Qualquer manipulação do aparelho fora dessa condição leva à eliminação imediata. Canetas precisam ser esferográficas de tinta preta e tubo transparente, único modelo aceito pela leitura óptica. Quem não seguir as regras está sujeito à expulsão do local de prova e anulação do exame.