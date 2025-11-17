Enem 2026 pode ser aplicado em países do Mercosul, diz ministro

Sisu: sistema usa as notas do Enem para selecionar alunos para universidades públicas (Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07h07.
O ministro da Educação, Camilo Santana, no último domingo, 16, informou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ser aplicado também em países do Mercosul em 2026.
Em coletiva de imprensa realizada após o segundo dia de provas, Santana informou que o Ministério estuda expandir a aplicação do exame para os países vizinhos como forma de atender alunos brasileiros e estrangeiros.
De acordo com o ministro, a ideia é que a prova seja aplicada em português nas capitais da Argentina, do Uruguai e do Paraguai.
O ministro também destacou que as obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) foram retomadas e devem ser concluídas no ano que vem, junto com esse movimento de expansão do Enem.
Manuel Palacios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), disse que o órgão está avaliando qual é o melhor formato para aplicar o Enem no Mercosul. "É uma proposta que vamos examinar e tenho certeza que vamos encontrar um bom caminho pra atender essa demanda e intensificar integração", afirmou.
A expectativa é que os estudos de viabilidade sejam concluídos até o final de março do ano que vem para que as informações de inscrição sejam divulgadas no edital do exame no primeiro semestre.
O presidente do Inep também informou que há um estudo em curso para avaliar a aplicação da prova de forma digital. "Estamos estudando o modelo que seria utilizado", disse.
O ministro da Educação anunciou também que, a partir de 2026, o Enem vai substituir o Sistema de Avaliação da Educação Básico (Saeb) para avaliação dos estudantes do Ensino Médio no Brasil.
Segundo o ministro, como a prova do Saeb ocorre a cada dois anos e o Enem é anual, a mudança permitira uma avaliação mais precisa sobre o estado da educação brasileira.
"A motivação do aluno do 3º ano do ensino médio é fazer o Enem. Com essa mudança, nós vamos ter condições de avaliar com mais qualidade a aprendizagem do ensino médio. A ideia é que a prova do Enem seja a prova de avaliação do ensino médio a partir de 2026", disse.
As provas do Saeb continuarão para as demais etapas da educação básica.
O Ministério da Educação afirmou que a aplicação do Enem 2025 ocorreu sem intercorrências significativas. A edição deste ano teve 4,8 milhões de participantes, com aproximadamente 70% de presença nos dois dias de prova, segundo dados preliminares do Inep.
Os gabaritos do segundo dia do exame, em que os estudantes responderam questões de matemática e ciências da natureza, serão divulgados na próxima quinta-feira, 20.
Os resultados finais estão previstos para janeiro de 2026.