Empate técnico nas pesquisas: o que significa e como calcular?

RESUMO ＋ Empate técnico ocorre quando uma pesquisa eleitoral não permite afirmar, com o nível de confiança adotado, que um candidato está à frente do outro. Na cobertura jornalística, costuma-se usar como referência uma diferença inferior ou igual ao dobro da margem de erro. Entenda como interpretar os percentuais, os votos válidos e o nível de confiança dos levantamentos.

Dois candidatos estão em empate técnico quando a diferença entre seus resultados não é suficiente para afirmar, com o nível de confiança adotado pela pesquisa, que um deles está à frente. Na cobertura eleitoral, a regra prática mais usada é considerar empate quando a distância entre os candidatos é menor ou igual ao dobro da margem de erro.

O conceito ajuda a interpretar as pesquisas eleitorais, especialmente em disputas de segundo turno. Uma vantagem numérica de dois ou três pontos percentuais, por exemplo, não significa necessariamente que um candidato tenha uma liderança estatisticamente demonstrada.

O que é margem de erro em uma pesquisa eleitoral?

As pesquisas eleitorais entrevistam uma amostra do eleitorado, e não todos os eleitores. A margem de erro indica a incerteza associada às estimativas obtidas a partir dessa amostra.

Se um candidato aparece com 40% das intenções de voto e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, o intervalo estimado vai de 38% a 42%, considerado o nível de confiança informado pelo instituto.

Em geral, quanto maior a amostra, menor a margem de erro, desde que os demais aspectos da metodologia sejam mantidos. O tamanho da amostra, porém, não é o único fator que determina a precisão de um levantamento.

A margem de erro divulgada costuma se referir ao conjunto dos entrevistados. Em recortes por região, renda ou faixa etária, o número de participantes é menor e a incerteza pode ser maior.

Como saber se uma pesquisa mostra empate técnico?

Imagine uma pesquisa com margem de erro de dois pontos percentuais. O candidato A aparece com 51% das intenções de voto, enquanto o candidato B tem 49%.

Aplicada individualmente a cada resultado, a margem indica os seguintes intervalos:

Candidato A: 51%, com intervalo de 49% a 53%.

51%, com intervalo de 49% a 53%. Candidato B: 49%, com intervalo de 47% a 51%.

Como os intervalos se sobrepõem, os resultados são classificados como empate técnico pela regra prática usada na imprensa.

Se o resultado fosse de 54% a 46%, a diferença seria de oito pontos percentuais, superior ao dobro da margem de erro de dois pontos. Nesse caso, a vantagem também ultrapassaria o limite adotado por essa regra.

O critério do dobro da margem, porém, é uma simplificação jornalística. Para avaliar estatisticamente a diferença entre dois candidatos, o cálculo adequado considera a incerteza da diferença entre as estimativas e a metodologia da pesquisa. Por isso, a sobreposição dos intervalos individuais não é, isoladamente, um teste estatístico definitivo.

O que significa nível de confiança de 95%?

A margem de erro costuma ser apresentada com um nível de confiança de 95%.

Isso significa que, se o procedimento de amostragem fosse repetido muitas vezes nas mesmas condições, aproximadamente 95% dos intervalos calculados pelo método conteriam o resultado verdadeiro da população pesquisada.

O nível de confiança não significa que exista 95% de probabilidade de determinado candidato vencer a eleição. Também não elimina possíveis problemas de coleta, respostas ou representatividade da amostra.

Qual é a diferença entre votos totais e votos válidos?

Nas pesquisas eleitorais, os institutos podem divulgar resultados considerando todos os entrevistados e também uma estimativa de votos válidos.

Os percentuais apresentados no cenário geral podem incluir votos brancos, nulos e eleitores indecisos. Já o cálculo dos votos válidos exclui brancos e nulos, seguindo o critério usado pela Justiça Eleitoral para definir o vencedor.

Por isso, os percentuais dos candidatos podem aumentar quando o instituto apresenta apenas os votos válidos. A diferença entre os dois candidatos também muda em pontos percentuais, embora a ordem de preferência não se altere apenas pela exclusão proporcional dos demais grupos.

Para comparar pesquisas, é necessário observar se os resultados apresentados utilizam a mesma base de cálculo e se os levantamentos foram realizados em períodos semelhantes.

Pesquisa eleitoral é uma previsão do resultado da eleição?

Não. A pesquisa eleitoral é uma estimativa das intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas. O levantamento não determina o resultado das urnas.

As preferências podem mudar até o dia da votação. Além disso, a participação dos eleitores, as decisões de última hora e possíveis diferenças entre a amostra e o eleitorado que efetivamente comparece às urnas podem influenciar o resultado.

As pesquisas eleitorais destinadas à divulgação devem ser registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até cinco dias antes da publicação. O registro inclui informações como contratante, metodologia, amostra, margem de erro e questionário.

O registro não significa que o TSE tenha aprovado ou atestado a precisão do levantamento. Enquetes realizadas em redes sociais, por sua vez, não seguem necessariamente os critérios científicos exigidos das pesquisas eleitorais.

Eleições 2026: onde acompanhar pesquisas e resultados?

Os eleitores podem acompanhar a evolução das intenções de voto pelo agregador de pesquisas Inteligov/EXAME, que reúne levantamentos eleitorais.

A cobertura das eleições de 2026 também reúne notícias sobre os candidatos, pesquisas, regras de votação e resultados.

No segundo turno, marcado para 25 de outubro, será possível acompanhar a apuração em tempo real pela EXAME e a transmissão ao vivo dos resultados no YouTube.