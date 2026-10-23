RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro (PL) registra 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula (PT), em pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta sexta-feira, 23. A diferença de 1 ponto percentual configura empate técnico entre os candidatos. O levantamento também aponta rejeição semelhante aos dois políticos e diferenças nas intenções de voto por região, renda e religião. Foram entrevistados 1.500 eleitores, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados, separados por apenas 1 ponto percentual, segundo a nova rodada da pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nesta sexta-feira, 23. O parlamentar registra 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% do mandatário.

Até os resultados atuais, a curva do candidato do PL caiu cerca de 1 ponto por semana desde o primeiro turno, em 4 de outubro. Por outro lado, a do presidente Lula cresceu o mesmo percentual no período. Os votos válidos, forma oficial utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para calcular os votos, exclui brancos, nulos, abstenções e indecisos.

No cenário estimulado total, que engloba todas as respostas da amostra, a paridade estatística se mantém inalterada. O candidato do PL pontua com 48%, ao passo que o atual mandatário aparece com 47%. O levantamento indica que os votos em branco e nulos somam 3%, e os eleitores que não sabem representam 2%.

A dinâmica de empate também foi registrada na pesquisa espontânea, quando os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente. Neste recorte, Flávio Bolsonaro tem 47% contra 46% de Lula. Outros 3% declaram voto nulo ou em branco e 4% não responderam.

Rejeição e avaliação de governo

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 48% citam Flávio Bolsonaro, enquanto 47% rejeitam o atual presidente. Entre os eleitores, 1% afirma não conhecer os nomes o suficiente.

Em relação à atual gestão no Palácio do Planalto, a avaliação do governo federal se mostra rigidamente dividida. A maneira como Lula administra o país é reprovada por 47% dos entrevistados, ao mesmo tempo em que é aprovada por 45%. Uma fatia de 7% não soube responder.

Em retrospecto, os entrevistados também foram estimulados a avaliar o antigo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio. A desaprovação deste mandat chega a 49%, com 44% de aprovação.

A pesquisa também mediu como os entrevistados avaliam a situação econômica da própria família, ao que 44% respondeu que está ótima ou boa, para 42% está regular, e para 13% está ruim ou péssima. Em contrassenso, 53% dos eleitores julgam ruim ou péssima a situação econômica do país como um todo, outros 25% avaliam como regular e 20% como ótima ou boa.

Raio-X do eleitorado

O presidente lidera amplamente no Nordeste, com 65%, e entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, somando 54%.

Já o candidato do PL avança com força na região Sul, com 63%, e atinge 54% no estrato de maior renda, referente às famílias que recebem mais de cinco salários mínimos mensais.

O recorte por fé também revela clivagens profundas e consolidadas no final do segundo turno. Flávio Bolsonaro abre larga margem e chega a 62% entre os evangélicos. Em contrapartida, Lula pontua à frente e marca 50% no eleitorado católico.

A pesquisa Ipespe entrevistou 1.500 eleitores entre 20 a 22 de outubro, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,45%. O levantamento foi contratado por Ipespe e Abrapel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04350/2026.