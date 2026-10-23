2º turno: candidatos estão tecnicamente empatados (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)
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Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12h34.
Flávio Bolsonaro (PL) registra 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula (PT), em pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta sexta-feira, 23. A diferença de 1 ponto percentual configura empate técnico entre os candidatos. O levantamento também aponta rejeição semelhante aos dois políticos e diferenças nas intenções de voto por região, renda e religião. Foram entrevistados 1.500 eleitores, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados, separados por apenas 1 ponto percentual, segundo a nova rodada da pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nesta sexta-feira, 23. O parlamentar registra 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% do mandatário.
Até os resultados atuais, a curva do candidato do PL caiu cerca de 1 ponto por semana desde o primeiro turno, em 4 de outubro. Por outro lado, a do presidente Lula cresceu o mesmo percentual no período. Os votos válidos, forma oficial utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para calcular os votos, exclui brancos, nulos, abstenções e indecisos.
No cenário estimulado total, que engloba todas as respostas da amostra, a paridade estatística se mantém inalterada. O candidato do PL pontua com 48%, ao passo que o atual mandatário aparece com 47%. O levantamento indica que os votos em branco e nulos somam 3%, e os eleitores que não sabem representam 2%.
A dinâmica de empate também foi registrada na pesquisa espontânea, quando os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente. Neste recorte, Flávio Bolsonaro tem 47% contra 46% de Lula. Outros 3% declaram voto nulo ou em branco e 4% não responderam.
Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 48% citam Flávio Bolsonaro, enquanto 47% rejeitam o atual presidente. Entre os eleitores, 1% afirma não conhecer os nomes o suficiente.
Em relação à atual gestão no Palácio do Planalto, a avaliação do governo federal se mostra rigidamente dividida. A maneira como Lula administra o país é reprovada por 47% dos entrevistados, ao mesmo tempo em que é aprovada por 45%. Uma fatia de 7% não soube responder.
Em retrospecto, os entrevistados também foram estimulados a avaliar o antigo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio. A desaprovação deste mandat chega a 49%, com 44% de aprovação.
A pesquisa também mediu como os entrevistados avaliam a situação econômica da própria família, ao que 44% respondeu que está ótima ou boa, para 42% está regular, e para 13% está ruim ou péssima. Em contrassenso, 53% dos eleitores julgam ruim ou péssima a situação econômica do país como um todo, outros 25% avaliam como regular e 20% como ótima ou boa.
O presidente lidera amplamente no Nordeste, com 65%, e entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, somando 54%.
Já o candidato do PL avança com força na região Sul, com 63%, e atinge 54% no estrato de maior renda, referente às famílias que recebem mais de cinco salários mínimos mensais.
O recorte por fé também revela clivagens profundas e consolidadas no final do segundo turno. Flávio Bolsonaro abre larga margem e chega a 62% entre os evangélicos. Em contrapartida, Lula pontua à frente e marca 50% no eleitorado católico.
A pesquisa Ipespe entrevistou 1.500 eleitores entre 20 a 22 de outubro, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,45%. O levantamento foi contratado por Ipespe e Abrapel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04350/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de 1 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais, o que configura empate técnico.
No cenário estimulado total, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto, enquanto Lula soma 47%. Outros 3% declaram voto branco ou nulo, e 2% não sabem em quem votar.
Segundo os dados apresentados no levantamento, Flávio Bolsonaro perdeu cerca de 1 ponto percentual por semana desde o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, enquanto Lula registrou movimento inverso, com aumento de aproximadamente 1 ponto percentual por semana.
Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos entrevistados, enquanto Lula registra 47% de rejeição. A diferença de 1 ponto percentual está dentro da margem de erro da pesquisa.
Lula registra 65% das intenções de voto no Nordeste e 54% entre eleitores com renda de até dois salários mínimos. Flávio Bolsonaro alcança 63% no Sul e 54% entre aqueles com renda familiar superior a cinco salários mínimos. No recorte religioso, Flávio soma 62% entre evangélicos, enquanto Lula registra 50% entre católicos.
A administração de Lula é desaprovada por 47% dos entrevistados e aprovada por 45%. Sobre a economia nacional, 53% consideram a situação ruim ou péssima, enquanto 20% a classificam como ótima ou boa. Já a situação econômica da própria família recebe avaliação positiva de 44% dos participantes.
O Ipespe entrevistou 1.500 eleitores entre 20 e 22 de outubro de 2026, por telefone. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,45%. O levantamento foi contratado pelo Ipespe e pela Abrapel e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04350/2026.