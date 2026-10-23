Eleições: levantamento mostra estabilidade às vésperas da votação (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07h00.
A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 23, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os candidatos estão no limite do empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento também aponta que 95% dos eleitores afirmam já ter decidido definitivamente o voto. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre 19 e 22 de outubro.
A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 23, aponta que Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa com 52% dos votos válidos no segundo turno. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pontua com 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão no limite do empate técnico.
Nos votos totais, que incluem brancos e nulos, o candidato do PL registra 49% da preferência do eleitorado. Já o petista marca 45% no cenário estimulado. Os votos nulos e brancos somam 5%, enquanto os eleitores que não sabem ou não responderam representam 1%.
Na comparação com a pesquisa divulgada na segunda-feira, 19, os dois candidatos permaneceram com o mesmo número de votos válidos e uma diferença de quatro pontos percentuais. Nos votos totais, o senador oscilou de 48% para 49%. Já o petista manteve os mesmos 45%.
O levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, reflete a proximidade dos números. Flávio marca 48% e Lula alcança 44%. Neste formato, brancos e nulos são 5%, e indecisos totalizam 3%.
A pesquisa indica um cenário de forte consolidação na véspera do pleito. Segundo os dados, 95% dos eleitores afirmam que o voto já está definitivamente decidido. Entre os eleitores de Flávio, 94% não mudariam sua escolha. Na base do atual presidente, a fidelidade é semelhante, com 93% de cristalização.
Questionados sobre o desempenho dos candidatos nos debates da reta final, 51% apontam Flávio Bolsonaro como o vencedor, contra 45% de Lula. Nos programas eleitorais de TV, a percepção de vitória do candidato do PL é de 50% a 48%.
O desempenho numérico de Flávio Bolsonaro é impulsionado pelo eleitorado evangélico, onde atinge 58%, contra 39% de Lula. O candidato do PL também domina entre os que ganham mais de cinco salários mínimos (63%) e nas regiões Sul (62%) e Centro-Oeste (60%).
Lula, por sua vez, mantém força no Nordeste, com 62%, e lidera entre os que recebem até dois salários mínimos (54%). O atual presidente também tem vantagem numérica entre as mulheres (49% a 47%) e no segmento de eleitores com 60 anos ou mais (52% a 44%).
No quesito rejeição, aspecto determinante para a busca de votos indecisos no segundo turno, Lula lidera com 36% de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 33% dos entrevistados.
O levantamento também mostra que uma parcela expressiva de 28% afirma rejeitar ambos os nomes apresentados. Apenas 3% não rejeitam nenhum dos candidatos ao Palácio do Planalto.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 22 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-09670/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% dos votos válidos, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa divulgada em 23 de outubro de 2026. A diferença é de quatro pontos percentuais.
Os candidatos estão no limite do empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos válidos, Flávio registra 52% e Lula, 48%.
No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 49% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 45%. Os votos brancos e nulos somam 5%, e 1% dos entrevistados não sabe ou não respondeu.
Segundo a Real Time Big Data, 95% dos entrevistados afirmam que o voto está definitivamente decidido. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94% dizem que não mudarão de escolha. Entre os apoiadores de Lula, o percentual é de 93%.
Flávio Bolsonaro registra 62% das intenções de voto no Sul e 60% no Centro-Oeste. Lula alcança 62% no Nordeste. O candidato do PL também aparece com 58% entre os evangélicos, enquanto o petista registra 54% entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos.
Lula registra rejeição de 36%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Outros 28% dos entrevistados afirmam rejeitar os dois candidatos, e 3% não rejeitam nenhum deles.
A pesquisa entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 22 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas realizadas por entrevistadores humanos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09670/2026.