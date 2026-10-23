RESUMO ＋ A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 23, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os candidatos estão no limite do empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento também aponta que 95% dos eleitores afirmam já ter decidido definitivamente o voto. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre 19 e 22 de outubro.

A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 23, aponta que Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa com 52% dos votos válidos no segundo turno. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pontua com 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão no limite do empate técnico.

Nos votos totais, que incluem brancos e nulos, o candidato do PL registra 49% da preferência do eleitorado. Já o petista marca 45% no cenário estimulado. Os votos nulos e brancos somam 5%, enquanto os eleitores que não sabem ou não responderam representam 1%.

Na comparação com a pesquisa divulgada na segunda-feira, 19, os dois candidatos permaneceram com o mesmo número de votos válidos e uma diferença de quatro pontos percentuais. Nos votos totais, o senador oscilou de 48% para 49%. Já o petista manteve os mesmos 45%.

O levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, reflete a proximidade dos números. Flávio marca 48% e Lula alcança 44%. Neste formato, brancos e nulos são 5%, e indecisos totalizam 3%.

A pesquisa indica um cenário de forte consolidação na véspera do pleito. Segundo os dados, 95% dos eleitores afirmam que o voto já está definitivamente decidido. Entre os eleitores de Flávio, 94% não mudariam sua escolha. Na base do atual presidente, a fidelidade é semelhante, com 93% de cristalização.

Questionados sobre o desempenho dos candidatos nos debates da reta final, 51% apontam Flávio Bolsonaro como o vencedor, contra 45% de Lula. Nos programas eleitorais de TV, a percepção de vitória do candidato do PL é de 50% a 48%.

Flávio lidera entre evangélicos e Lula no Nordeste

O desempenho numérico de Flávio Bolsonaro é impulsionado pelo eleitorado evangélico, onde atinge 58%, contra 39% de Lula. O candidato do PL também domina entre os que ganham mais de cinco salários mínimos (63%) e nas regiões Sul (62%) e Centro-Oeste (60%).

Lula, por sua vez, mantém força no Nordeste, com 62%, e lidera entre os que recebem até dois salários mínimos (54%). O atual presidente também tem vantagem numérica entre as mulheres (49% a 47%) e no segmento de eleitores com 60 anos ou mais (52% a 44%).

Lula lidera rejeição

No quesito rejeição, aspecto determinante para a busca de votos indecisos no segundo turno, Lula lidera com 36% de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 33% dos entrevistados.

O levantamento também mostra que uma parcela expressiva de 28% afirma rejeitar ambos os nomes apresentados. Apenas 3% não rejeitam nenhum dos candidatos ao Palácio do Planalto.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 22 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-09670/2026.