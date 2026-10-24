Qual o primeiro país a votar no 2º turno e a que horas saem os primeiros boletins

RESUMO ＋ A votação do segundo turno das eleições 2026 começa no exterior neste sábado, 24 de outubro, às 16h pelo horário de Brasília, em Wellington, na Nova Zelândia. Mais de 918 mil brasileiros estão habilitados a votar em 186 localidades fora do país, número mais de 30% superior ao registrado em 2022. Os Estados Unidos concentram o maior eleitorado brasileiro no exterior, com 265,4 mil pessoas, enquanto Lisboa lidera entre as cidades, com 78.833 eleitores. As últimas urnas serão fechadas às 21h de domingo, pelo horário de Brasília, em cidades dos Estados Unidos e do Canadá.

O segundo turno das eleições gerais de 2026, que decidirá o próximo presidente do Brasil, ocorre no domingo, 25 de outubro. No exterior, a votação começa por Wellington, capital da Nova Zelândia, às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília.

De acordo com o Comitê do Eleitor, 3.130 brasileiros estão habilitados a votar na capital neozelandesa. A votação no país termina à 1h de domingo, também pelo horário de Brasília.

No Japão, por exemplo, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro, domingo, das 08h às 17h do horário local.

As últimas seções a encerrar as atividades ficam em San Francisco e Los Angeles, nos Estados Unidos, e em Vancouver, no Canadá. Nessas cidades, as urnas fecham às 21h de Brasília, quatro horas após o término da votação no Brasil.

Mais de 918 mil brasileiros podem votar no exterior

O eleitorado fora do país reúne mais de 918 mil pessoas, distribuídas por 186 cidades. Esse contingente corresponde a pouco mais de 0,5% dos eleitores brasileiros e representa um crescimento superior a 30% em relação a 2022, quando cerca de 697 mil pessoas estavam habilitadas.

A organização cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), responsável pela Zona Eleitoral do Exterior, em parceria com o TSE e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

De acordo com o TSE, 104 países receberam urnas eletrônicas para o pleito. A Rússia foi o único país que não recebeu os equipamentos neste ano, por dificuldades na logística aérea.

Embaixadas, repartições consulares e outros espaços escolhidos pela Justiça Eleitoral e pelas representações brasileiras abrigam as seções. A legislação exige ao menos 30 eleitores aptos para a instalação de cada seção no exterior.

Onde os eleitores brasileiros que votam do exterior?

Lisboa, em Portugal, registrou o maior crescimento no número de brasileiros habilitados a votar desde as eleições de 2022, segundo a Justiça Eleitoral. O eleitorado da cidade passou de cerca de 45,3 mil para 78.833 pessoas, uma alta de 74,1%.

A expansão ocorre principalmente em razão da imigração brasileira. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal mostram que os brasileiros formam o maior grupo de imigrantes em situação regular no país. Um relatório divulgado em junho deste ano apontou que essa população somava pelo menos 574.195 pessoas ao fim de 2025.

Na comparação entre países, porém, os Estados Unidos mantêm o maior contingente de eleitores brasileiros. O total de cadastrados passou de 182.986, em 2022, para 265.437 neste ano.

As cidades com mais eleitores brasileiros

Lisboa lidera o ranking por cidade, seguida por Boston, nos Estados Unidos, e Porto, em Portugal. Veja os dez maiores eleitorados e a variação em relação a 2022:

Lisboa, Portugal: 78.833 eleitores, alta de 74,1%;

Boston, Estados Unidos: 53.406, alta de 43,7%;

Porto, Portugal: 47.676, alta de 58,4%;

Nagóia, Japão: 44.570, alta de 25%;

Miami, Estados Unidos: 40.104, queda de 0,21%;

Nova York, Estados Unidos: 39.026, alta de 39,7%;

Londres, Inglaterra: 37.564, alta de 8,9%;

Tóquio, Japão: 30.062, alta de 4,6%;

Paris, França: 27.062, alta de 19,6%;

Orlando, Estados Unidos: 26.411, sem informação sobre a variação.

Portugal e Estados Unidos respondem por seis das dez cidades da lista. O Japão aparece com Nagóia e Tóquio. Ao incluir Hamamatsu, que ocupa a 25ª posição, com cerca de 13,7 mil eleitores, as três cidades japonesas somam aproximadamente 88,3 mil brasileiros aptos a votar.

Os dez maiores eleitorados municipais reúnem 424.714 pessoas, ou 46,2% dos eleitores brasileiros no exterior. Entre as 20 primeiras localidades, essa participação chega a 66,7%. Os registros do TSE abrangem, ao todo, 186 localidades fora do Brasil.

Os países que concentram o eleitorado no exterior

Os dez países com mais eleitores brasileiros cadastrados respondem por aproximadamente 82% do total. Estados Unidos, Portugal e Japão ocupam as três primeiras posições:

Estados Unidos: 265,4 mil eleitores, equivalentes a 28,89% do total;

Portugal: 134,7 mil, ou 14,67%;

Japão: 88,4 mil, ou 9,62%;

Canadá: 46,5 mil, ou 5,06%;

Alemanha: 41,5 mil, ou 4,52%;

Espanha: 40,8 mil, ou 4,44%;

Itália: 38,8 mil, ou 4,23%;

Reino Unido: 37,6 mil, ou 4,09%;

França: 29,7 mil, ou 3,24%;

Suíça: 27 mil, ou 2,94%.