RESUMO ＋ Pesquisa do Instituto Veritá divulgada neste sábado, 24, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51,56% dos votos válidos no segundo turno contra Lula (PT), que tem 48,44%. A diferença entre os candidatos passou de 2,6 para 3,12 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. O instituto ouviu 15.554 eleitores entre 19 e 23 de outubro, com margem de erro de 1 ponto percentual. A votação está marcada para domingo, 25 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51,56% dos votos válidos na disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 48,44%, segundo pesquisa eleitoral do Instituto Veritá divulgada neste sábado, 24.

A diferença entre os candidatos é de 3,12 pontos percentuais, acima dos 2,6 pontos registrados na rodada anterior.

Na comparação com o levantamento realizado na sexta-feira, 23, o candidato do PL teve uma variação positiva de 51,3% para 51,56%, enquanto o atual presidente oscilou de 48,7% para 48,44%.

Os votos válidos excluem os votos brancos e nulos. Esse é o critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o resultado das eleições. O segundo turno presidencial está marcado para domingo, 25 de outubro.

O instituto foi um dos que mais se aproximou do resultado do primeiro turno na sua última pesquisa antes de 4 de outubro. Em entrevista à EXAME, Adriano Silvoni afirmou que a situação foi excepcional.

Apesar de o dado chamar a atenção, a intenção das pesquisas eleitorais não é acertar o resultado das urnas, mas sim mostrar a tendência do eleitorado e o retrato do momento em que o levantamento foi realizado.

Quando os votos em branco, nulos e indecisos são contabilizados no cálculo geral, o candidato do PL registra 49,44% das intenções totais. O petista aparece na sequência, somando 46,46% da preferência do eleitorado nacional. O levantamento indica que 2,67% não sabem ou não responderam, e 1,43% declaram voto em branco ou nulo.

A pesquisa também mensurou a percepção dos eleitores sobre o provável vencedor do pleito, independentemente da intenção de voto. Neste quesito de expectativa, considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro atinge 54,05% das menções, contra 45,95% de Lula.

A disposição de comparecimento às urnas no próximo dia 25 de outubro também foi mapeada. Segundo o instituto, 97,51% dos eleitores afirmam ter certeza de que irão votar, enquanto apenas 0,93% garantem que não comparecerão ao segundo turno.

Flávio Bolsonaro consolida ampla vantagem no segmento evangélico, onde alcança 65,0% das intenções de voto, ante 30,4% do atual presidente. O candidato do PL também lidera entre eleitores com renda de dois a cinco salários mínimos, marcando 53,5% da preferência.

Em contrapartida, Lula demonstra força estrutural entre o eleitorado católico, registrando 51,6% contra 45,2% do adversário. O petista também mantém a dianteira entre os cidadãos que recebem até dois salários mínimos, extrato em que pontua com 52,0% das intenções.

A clivagem de gênero desponta como outro fator determinante no cenário eleitoral de segundo turno. Enquanto o candidato do PL atinge 57,4% entre os homens, o nome do PT lidera entre as mulheres, somando 53,8% da preferência do eleitorado feminino.

A pesquisa Instituto Veritá entrevistou 15.554 eleitores entre 19 e 23 de outubro de 2026, por meio de unidade automatizada de respostas. A margem de erro é de 1,0 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria do Instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03181/2026.