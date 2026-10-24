(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21h40.
Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 21h43.
Pesquisa do Instituto Veritá divulgada neste sábado, 24, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51,56% dos votos válidos no segundo turno contra Lula (PT), que tem 48,44%. A diferença entre os candidatos passou de 2,6 para 3,12 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. O instituto ouviu 15.554 eleitores entre 19 e 23 de outubro, com margem de erro de 1 ponto percentual. A votação está marcada para domingo, 25 de outubro.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51,56% dos votos válidos na disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 48,44%, segundo pesquisa eleitoral do Instituto Veritá divulgada neste sábado, 24.
A diferença entre os candidatos é de 3,12 pontos percentuais, acima dos 2,6 pontos registrados na rodada anterior.
Na comparação com o levantamento realizado na sexta-feira, 23, o candidato do PL teve uma variação positiva de 51,3% para 51,56%, enquanto o atual presidente oscilou de 48,7% para 48,44%.
Os votos válidos excluem os votos brancos e nulos. Esse é o critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o resultado das eleições. O segundo turno presidencial está marcado para domingo, 25 de outubro.
O instituto foi um dos que mais se aproximou do resultado do primeiro turno na sua última pesquisa antes de 4 de outubro. Em entrevista à EXAME, Adriano Silvoni afirmou que a situação foi excepcional.
Apesar de o dado chamar a atenção, a intenção das pesquisas eleitorais não é acertar o resultado das urnas, mas sim mostrar a tendência do eleitorado e o retrato do momento em que o levantamento foi realizado.
Quando os votos em branco, nulos e indecisos são contabilizados no cálculo geral, o candidato do PL registra 49,44% das intenções totais. O petista aparece na sequência, somando 46,46% da preferência do eleitorado nacional. O levantamento indica que 2,67% não sabem ou não responderam, e 1,43% declaram voto em branco ou nulo.
A pesquisa também mensurou a percepção dos eleitores sobre o provável vencedor do pleito, independentemente da intenção de voto. Neste quesito de expectativa, considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro atinge 54,05% das menções, contra 45,95% de Lula.
A disposição de comparecimento às urnas no próximo dia 25 de outubro também foi mapeada. Segundo o instituto, 97,51% dos eleitores afirmam ter certeza de que irão votar, enquanto apenas 0,93% garantem que não comparecerão ao segundo turno.
Flávio Bolsonaro consolida ampla vantagem no segmento evangélico, onde alcança 65,0% das intenções de voto, ante 30,4% do atual presidente. O candidato do PL também lidera entre eleitores com renda de dois a cinco salários mínimos, marcando 53,5% da preferência.
Em contrapartida, Lula demonstra força estrutural entre o eleitorado católico, registrando 51,6% contra 45,2% do adversário. O petista também mantém a dianteira entre os cidadãos que recebem até dois salários mínimos, extrato em que pontua com 52,0% das intenções.
A clivagem de gênero desponta como outro fator determinante no cenário eleitoral de segundo turno. Enquanto o candidato do PL atinge 57,4% entre os homens, o nome do PT lidera entre as mulheres, somando 53,8% da preferência do eleitorado feminino.
A pesquisa Instituto Veritá entrevistou 15.554 eleitores entre 19 e 23 de outubro de 2026, por meio de unidade automatizada de respostas. A margem de erro é de 1,0 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria do Instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03181/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51,56% dos votos válidos, contra 48,44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do Instituto Veritá divulgada em 24 de outubro de 2026.
A diferença é de 3,12 pontos percentuais nos votos válidos. Na rodada anterior, divulgada em 23 de outubro, a distância era de 2,6 pontos percentuais.
Considerando todos os entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 49,44% das intenções de voto, enquanto Lula soma 46,46%. Outros 2,67% não sabem ou não responderam, e 1,43% declaram voto em branco ou nulo.
Flávio Bolsonaro registra 57,4% entre os homens e 65% entre os evangélicos. Lula aparece com 53,8% entre as mulheres e 51,6% entre os católicos, segundo os recortes divulgados pelo Instituto Veritá.
O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026. Segundo a pesquisa, 97,51% dos entrevistados afirmam ter certeza de que comparecerão às urnas.
A pesquisa tem margem de erro de 1 ponto percentual e nível de confiança de 95%. Foram entrevistados 15.554 eleitores entre 19 e 23 de outubro de 2026, por meio de unidade automatizada de respostas. O levantamento foi realizado por iniciativa própria do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03181/2026.
Não. A pesquisa apresenta um retrato das intenções de voto no período em que os dados foram coletados. Os percentuais não representam o resultado oficial da eleição, que será definido pela votação e pela apuração dos votos.