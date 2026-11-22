O governo colombiano pediu neste domingo, 22, à rede social X a suspensão da conta do ex-presidente Gustavo Petro na plataforma, sob a alegação de que o ex-mandatário estaria incitando a violência por meio de suas publicações.

"O Ministério das Tecnologias da Informação e das Comunicações (MinTIC) apresentou um pedido de suspensão da conta @petrogustavo por possível incitação à violência. A carta foi enviada hoje, 22 de novembro, à Equipe de Assuntos Públicos, Segurança e Cumprimento de Regras da rede social X", informou a pasta em comunicado.

Segundo o MinTIC, o pedido se baseia em uma publicação feita por Petro em 21 de novembro, na qual escreveu: "Peço ao povo da Colômbia que exija a renúncia de Abelardo [de la Espriella, presidente] imediatamente".

A publicação é acompanhada de um vídeo de um discurso de Petro durante uma manifestação realizada na última quinta-feira, em Cali, no qual afirmou: "'Abelardo, renuncie já' precisa se tornar a palavra de ordem da maioria do povo colombiano (...) o que é preciso fazer é agir nas ruas, e imediatamente".

Nesse sentido, o MinTIC afirmou que, com suas declarações, Petro está "ignorando que o presidente da República foi eleito democraticamente em 21 de junho de 2026" e tomou posse em 7 de agosto.

"Por tudo isso, o MinTIC solicitou expressamente ao X 'a suspensão da conta @petrogustavo', pois considera que essa rede social não pode se transformar na principal ferramenta de divulgação de um plano antidemocrático e desestabilizador, que ameaça e ataca as instituições do Estado colombiano", afirmou o ministério.

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Parlamentares de esquerda acusam governo de censura

O pedido do governo foi criticado por parlamentares do Pacto Histórico, partido de Petro, como a deputada Laura Daniela Beltrán, que classificou a solicitação do ministério como uma "perseguição".

"Isso é totalmente antidemocrático. É inexplicável que continuem alimentando uma estratégia para esmagar a esquerda, como prometeram durante a campanha."

"Faço um apelo a este governo para que abandone a censura e pare de atentar contra a esquerda e contra a democracia", acrescentou Beltrán, conhecida como Lalis, em publicação no X.

A deputada Isabel Vera, também do Pacto Histórico, afirmou que a Colômbia está "diante de um governo autoritário, que desde seus primeiros dias atentou contra a liberdade de imprensa".

"Hoje, sentindo-se respaldado pela ditadura do algoritmo, busca violar a autonomia daqueles que expressam suas opiniões. Peço aos democratas que rejeitem isso", acrescentou a parlamentar.