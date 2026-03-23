Lula critica inação do Conselho de Segurança da ONU em conflitos mundiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, 22, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas “tem sido omisso na busca por soluções de conflitos”. A declaração foi feita durante discurso na COP15, conferência da ONU sobre espécies migratórias, realizada em Campo Grande (MS).

Sem citar diretamente países, Lula mencionou o cenário internacional de conflitos e criticou ações unilaterais. “Esta COP15 ocorre em um momento de grandes tensões geopolíticas. Ações unilaterais, atentados à soberania e execuções sumárias estão se tornando a regra”, disse.

O presidente afirmou ainda que “um mundo sem regras é um mundo inseguro, onde qualquer um pode ser a próxima vítima” e defendeu a necessidade de “políticas de acolhimento e de um multilateralismo forte e renovado”.

O discurso ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio e a críticas à atuação internacional diante dos conflitos. Lula ressaltou que, apesar do histórico da ONU em áreas como direitos humanos e controle de armas, o Conselho de Segurança não tem conseguido avançar na mediação de crises.

Meio ambiente e imagem do Brasil

Durante a fala, o presidente também abordou a política ambiental brasileira e afirmou que a imagem do país havia sido prejudicada nos últimos anos. “Até pouco tempo, a imagem internacional do Brasil na área ambiental enfrentava questionamentos profundos”, declarou.

Segundo ele, desde 2023 o governo passou a adotar uma nova estratégia, com resultados como a redução do desmatamento na Amazônia pela metade e queda superior a 30% no Cerrado, além da diminuição de mais de 90% das queimadas no Pantanal.

Lula citou ainda iniciativas recentes, como a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre e da Coalizão de Mercados de Carbono, além da candidatura de Abrolhos a Patrimônio Mundial da Unesco.