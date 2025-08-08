Brasil

Em Minas, popularidade de Lula melhora e aprovação cresce 6 pontos

O levantamento mostra que 50,6% dos mineiros reprovam o trabalho de Lula, enquanto 30,2% aprovam

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14h47.

Última atualização em 8 de agosto de 2025 às 14h53.

A avaliação positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado de Minas Gerais apresentou uma melhora e cresceu seis pontos percentuais, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada em primeiro mão à EXAME nesta sexta-feira, 8.

Esta é a terceira sondagem do instituto a medir a popularidade do petista no estado.

O levantamento mostra que 50,6% dos mineiros reprovam o trabalho de Lula, enquanto 30,2% aprovam. Outros 17,9% avaliam a gestão como regular, e 0,9% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento anterior, a avaliação negativa do petista teve uma queda de 3,6 pontos percentuais, e a positiva cresceu 6,3 pontos.

Avaliação negativa em quase todos os recortes

Lula tem avaliação negativa superior à positiva em praticamente todos os recortes. O maior percentual de ruim ou péssima é observado entre pessoas entre 35 a 44 anos, que recebem mais de dois salários mínimo e moradores da região do Rio Doce.

Apenas na região do Jequitinhonha, Lula aparece com uma aprovação de 45,6% contra 39,6% de ruim ou péssimo. O local é o único onde o governador Romeu Zema tem avaliação negativa superior à positiva.

Pesquisas de avaliação de governo mostram que Lula tem recuperado a popularidade em meio as reações ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Em estados do Sul e Sudeste, como no Rio de Janeiro, berço eleitoral da família Bolsonaro, Lula encontra dificuldades em melhorar os índices de aprovação desde o início da gestão petista.

A pesquisa Futura foi realizada com 1.200 entrevistados no estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 24 de julho de 2025, por meio de Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

