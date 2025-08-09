Em ligação, Lula e Putin falam sobre guerra e relação com EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado, 9, um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Putin "agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema".

Lula enfatizou que o Brasil está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China.

Por que agora?

A conversa acontece um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que se reunirá com Putin dia 15 de agosto, no Alasca. A reunião será para discutir o possível fim do conflito com a Ucrânia e uma troca territorial que foi qualificada como uma medida polêmica.

Brics como tema

Segundo nota, Putin e Lula também falaram sobre a cooperação entre ambos os países no âmbito do Brics.

O presidente russo parabenizou o Brasil pela Cúpula do Brics realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro.

Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.

Leia a nota na íntegra:

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado, 9 de agosto, telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. O presidente Putin agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema. O presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China.

Os presidentes também discutiram o atual cenário político e econômico internacional. Falaram sobre a cooperação entre ambos os países no âmbito do BRICS. O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do BRICS realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano."