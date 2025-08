O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira, 1º de agosto, que o Brasil "sempre esteve aberto ao diálogo", após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar que Lula poderia contatá-lo "quando quisesse".

"Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano", publicou Lula em suas redes sociais.

A declaração ocorre em um contexto de crescente tensão entre os dois países, após Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Até o momento, os dois presidentes não se comunicaram, mesmo após a imposição da sobretaxa por Trump.

A tarifa começará a ser aplicada em 7 de agosto e foi explicada por Washington como uma retaliação a ações do governo brasileiro que, segundo os EUA, estariam prejudicando empresas e cidadãos norte-americanos.

Recado para Lula

Mais cedo, em entrevista à TV Globo, Trump foi questionado sobre a possibilidade de um diálogo com Lula e respondeu: “Ele pode falar comigo quando quiser”.

Sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros, o presidente dos EUA não entrou em detalhes, mas declarou: "As pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada".

Apesar da crítica, Trump afirmou que "ama o povo do Brasil" e evitou antecipar quaisquer ações futuras. "Vamos ver o que acontece", disse ele.

Avaliação de Haddad

Em seguida, o ministro Fernando Haddad chamou de "ótima" a fala de Trump sobre abrir caminho para um possível contato com o presidente Lula sobre o tarifaço de 50% imposto pelos EUA aos produtos brasileiros.

"Acho ótimo, e a recíproca tenho certeza que é verdadeira também. O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também. Conforme já disse anteriormente é muito importante a gente preparar essa conversa", disse Haddad a jornalistas ao deixar o Ministério da Fazenda.

O ministro disse que manteve novos contatos com a equipe do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e que uma reunião mais longa e focada na decisão "unilateral" de Washington sobre as tarifas deve ocorrer na próxima semana.

"Ainda não tem data fixada. Penso que reunião com Bessent é muito importante. Entendemos que relações comerciais não devem ser afetadas por política. Nós estamos trabalhando no sentido de nos aproximarmos, reestabelecermos a mesa de negociação, talvez fazer uma reunião presencial".

Tarifas de 50% aos produtos brasileiros

Nesta quarta-feira, 30, Donald Trump assinou uma ordem executiva que estabelece uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A nova medida começará a valer no dia 7 de agosto.

De acordo com uma carta da Casa Branca, emitida em julho, a decisão foi tomada em resposta a práticas do governo brasileiro que, segundo os EUA, estariam prejudicando empresas americanas, violando a liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos e comprometendo interesses estratégicos do país.

O governo americano afirma que tais práticas foram implementadas por meio do Poder Judiciário brasileiro, com ordens que forçaram empresas a entregar dados de usuários, alterar políticas de moderação de conteúdo e censurar discursos políticos.

A assinatura da ordem executiva ocorreu no mesmo dia em que os EUA sancionaram o ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, que permite punir autoridades estrangeiras por violações de direitos humanos.

Segundo informações do governo dos EUA, todos os bens de Moraes no país estão bloqueados, assim como empresas associadas a ele. O ministro também está proibido de realizar transações com cidadãos ou empresas americanas, incluindo o uso de cartões de crédito de bandeira dos EUA.

Veja a seguir a lista da Casa Branca de tarifas recíprocas por país:

País Tarifa Afeganistão 15% Argélia 30% Angola 15% Bangladesh 20% Bolívia 15% Bósnia e Herzegovina 30% Botswana 15% Brasil 10% (+ 40%) Brunei 25% Camboja 19% Camarões 15% Chade 15% Costa Rica 15% Costa do Marfim 15% República Democrática do Congo 15% Equador 15% Guiné Equatorial 15% União Europeia 15% Ilhas Malvinas 10% Fiji 15% Gana 15% Guiana 15% Islândia 15% Índia 25% Indonésia 19% Iraque 35% Israel 15% Japão 15% Jordânia 15% Cazaquistão 25% Laos 40% Lesoto 15% Líbia 30% Liechtenstein 15% Madagascar 15% Malauí 15% Malásia 19% Maurício 15% Moldávia 25% Moçambique 15% Mianmar 40% Namíbia 15% Nauru 15% Nova Zelândia 15% Nicarágua 18% Nigéria 15% Macedônia 15% Noruega 15% Paquistão 19% Papua-Nova Guiné 15% Filipinas 19% Sérvia 35% África do Sul 30% Coreia do Sul 15% Sri Lanka 20% Suíça 39% Síria 41% Taiwan 20% Tailândia 19% Trinidad e Tobago 15% Tunísia 25% Turquia 15% Uganda 15% Reino Unido 10% Vanuatu 15% Venezuela 15% Vietnã 20% Zâmbia 15% Zimbábue 15%

O que é a Lei Magnitsky?

A Lei Magnitsky é um mecanismo legal dos Estados Unidos, sancionado em 2012 durante a Presidência de Barack Obama, que permite a aplicação de sanções econômicas a indivíduos acusados de envolvimento em corrupção ou graves violações de direitos humanos.

A legislação foi inspirada na morte de Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades da Rússia e que faleceu em uma prisão de Moscou em 2009.

Inicialmente voltada para punir os responsáveis pela morte de Magnitsky, a lei passou a abranger, em 2016, qualquer indivíduo ou grupo ligado a práticas de corrupção, ou abuso de direitos humanos, ampliando significativamente seu escopo.