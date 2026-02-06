Brasil

Em busca de apoio, Flávio vê Zema e Ratinho Jr. como opções de vice

Flávio mira nomes de centro-direita para ampliar base e disputar eleitorado estratégico

Eleições: Flavio pode tentar atrair governadores presidenciaveis para sua chapa (Montagem/Exame)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h30.

Impulsionado pelo crescimento nas últimas pesquisas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) intensificou sua pré-campanha com viagens internacionais e articulações políticas.

Enquanto o senador visita países do Oriente Médio para falar com membros da direita internacional, aliados ouvidos pela EXAME articulam com partidos de centro-direita em busca de um vice que amplifique a candidatura do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Os primeiros movimentos ocorreram após o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sinalizar um convite ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para compor a vaga de vice na chapa de Flávio.

Com intenções de voto na faixa dos 5% em diferentes levantamentos, o mineiro é considerado um ativo relevante para atrair o eleitorado do estado — um dos principais colégios eleitorais e peça-chave nas últimas eleições presidenciais.

Zema afirmou nos últimos dias que se sentiu honrado com o convite, mas reiterou que mantém sua pré-candidatura ao Planalto.

A interlocutores de Flávio, o governador disse que ainda há muita "água para rolar" até qualquer definição.

Ratinho Jr. é opção

Com três presidenciáveis após a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao partido, o PSD se posicionou como um espaço de uma direita não alinhada totalmente à família Bolsonaro.

Apesar disso, o entorno de Flávio ainda vê espaço para negociar a vice com Gilberto Kassab, presidente da sigla, principalmente diante do enfraquecimento do movimento em prol da candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A leitura entre aliados é que Kassab manterá o nome de seus presidenciáveis no jogo até o último momento como ferramenta de barganha — tanto para ganhar espaço quanto para posicionar o partido em uma chapa mais competitiva.

O desejo já manifestado publicamente por Kassab de ser vice de Tarcísio na reeleição ao governo de São Paulo também pode entrar na mesa de negociação com o PL.

A análise é que caso o PL abra mão da disputa do lugar na chapa de Tarcísio em troca de uma aliança da chapa presidencial.

Ratinho Jr., com 9% das intenções de voto segundo os últimos levantamentos, é visto como o nome ideal pela avaliação positiva no Paraná e pelo recall de popularidade herdado do pai, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho.

Aldo Rebelo (DC), também pré-candidato, foi citado por Valdemar como possibilidade de aliança com o PL, embora sem movimentos concretos até agora.

Aliados de Flávio afirmam ainda que União Brasil e PP, que sinalizaram, por ora, que não vão endossar a candidatura do senador, devem embarcar no projeto, mesmo com dificuldades regionais em estados mais alinhados a Lula.

Ainda na discussão de vice, nomes como Tereza Cristina (PP) e Ciro Nogueira (PP) são ventilados como possibilidades em caso de aliança.

