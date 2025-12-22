Em alta, 'Ravi' e 'Helena' são os nomes mais registrados em 2025

'Ravi' superou o nome 'Miguel', que foi o mais escolhido para os meninos de 2020 a 2023 (Ueslei Marcelino/Reuters)
Os nomes 'Ravi' e 'Helena' foram os mais registrados no Brasil em 2025. O nome feminino interrompeu uma sequência de oito anos com nomes masculinos na primeira posição do ranking.
Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), foram 28.271 registros de 'Helena' e 21.982 para 'Ravi'.
Entre 2020 e 2023, o nome 'Miguel' foi o mais registrado no Brasil.
O levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil divulgado nesta segunda-feira, 22, também mostrou que um nome feminino ocupou pelo segundo ano consecutivo a primeira posição da lista.
Até 2024, a última vez que isso aconteceu foi em 2016, com 'Maria Eduarda'.
Apesar de ter perdido a primeira colocação, o nome 'Miguel' segue popular e integra o pódio dos nomes mais escolhidos pelos pais no Brasil em 2025.
Na seleção exclusiva de nomes femininos, 'Maite' e 'Cecilia' ocupam posições de destaque nos registros.
Entre a listagem dos dez nomes mais escolhidos, 'Heloisa' foi o que obteve o menor número.
Em 2025, o último nome que havia liderado o ranking geral (Maria Eduarda’, em 2016) não apareceu entre os mais populares.
Além de 'Ravi' e 'Miguel', 'Heitor' também foi um dos nomes mais escolhidos por pais de meninos no país este ano.