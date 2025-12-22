Em alta, 'Ravi' e 'Helena' são os nomes mais registrados em 2025

Os nomes 'Ravi' e 'Helena' foram os mais registrados no Brasil em 2025. O nome feminino interrompeu uma sequência de oito anos com nomes masculinos na primeira posição do ranking.

Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), foram 28.271 registros de 'Helena' e 21.982 para 'Ravi'.

Mudanças na primeira posição

Entre 2020 e 2023, o nome 'Miguel' foi o mais registrado no Brasil.

O levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil divulgado nesta segunda-feira, 22, também mostrou que um nome feminino ocupou pelo segundo ano consecutivo a primeira posição da lista.

Até 2024, a última vez que isso aconteceu foi em 2016, com 'Maria Eduarda'.

Confira lista dos nomes mais registrados no Brasil

Apesar de ter perdido a primeira colocação, o nome 'Miguel' segue popular e integra o pódio dos nomes mais escolhidos pelos pais no Brasil em 2025.

Helena: 28.271 registros; Ravi: 21.982 registros; Miguel: 21.654 registros; Maite: 20.677 registros; Cecilia: 20.378 registros; Heitor: 17.751 registros; Arthur: 17.514 registros; Maria Cecilia: 16.889 registros; Theo: 16.766 registros; Aurora: 16.506 registros.

Quais nomes femininos mais populares?

Na seleção exclusiva de nomes femininos, 'Maite' e 'Cecilia' ocupam posições de destaque nos registros.

Entre a listagem dos dez nomes mais escolhidos, 'Heloisa' foi o que obteve o menor número.

Em 2025, o último nome que havia liderado o ranking geral (Maria Eduarda’, em 2016) não apareceu entre os mais populares.

Helena: 28.271 registros; Maite: 20.677 registros; Cecilia: 20.378 registros; Maria Cecilia: 16.889 registros; Aurora: 16.506 registros; Alice: 14.777 registros; Laura: 14.487 registros; Antonella: 10.436 registros; Isis: 10.378 registros; Heloisa: 9.703 registros.

Nomes masculinos com mais registros no Brasil

Além de 'Ravi' e 'Miguel', 'Heitor' também foi um dos nomes mais escolhidos por pais de meninos no país este ano.