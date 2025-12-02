Pop

Nomes compostos modernos para bebês: as tendências para 2026

Segundo especialistas, os nomes compostos são vistos como uma forma de equilibrar tradição e originalidade

Os nomes femininos compostos para 2026 destacam-se pela delicadeza e "força simbólica" (Getty Images/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15h49.

Escolher o nome de um bebê é uma das decisões mais importantes para os pais. Em 2026, a tendência é clara: nomes compostos continuam em alta, combinando tradição, delicadeza e modernidade. Essa escolha permite que a criança seja chamada pelo nome completo ou apenas por uma das partes, além de unir significados especiais para os pais.

Em alta

Segundo especialistas, os nomes compostos são vistos como uma forma de equilibrar tradição e originalidade, criando combinações que carregam história e personalidade para a criança. Essa tendência também reflete o desejo dos pais por nomes "únicos", elegantes e com sonoridade agradável.

Tendências femininas

Os nomes femininos compostos para 2026 destacam-se pela delicadeza e "força simbólica". Confira alguns exemplos:

  • Maria Flor – Combina o clássico Maria com a suavidade de Flor, significando “senhora soberana e flor”.
  • Ana Liz – Curto e moderno, une “cheia de graça” (Ana) com Liz, variação de Elisabete, “promessa de Deus”.
  • Isabella Sophia – Elegante e internacional, significa “Deus é juramento da sabedoria”.
  • Aurora Isabel – Tendência criativa que mistura poesia e delicadeza, remetendo ao amanhecer e à nobreza.
  • Lara Sofia – Charmosa e moderna, com significados ligados à proteção e sabedoria.

Para meninos, os nomes compostos unem força e suavidade, mantendo a tradição com um toque contemporâneo:

  • João Miguel – Um dos favoritos, significa “Deus é gracioso” e “quem é como Deus?”.
  • Enzo Gabriel – Moderno e estiloso, une “governante do lar” com “mensageiro de Deus”.
  • Theo Henrique – Mistura minimalismo e elegância, com significados de “presente de Deus” e “príncipe do lar”.
  • Pedro Lucas – Combina firmeza e luz, remetendo à tradição e modernidade.
  • Miguel Henrique – Uma escolha sofisticada e exclusiva, muito popular entre pais brasileiros.

Dicas para o nome composto ideal

  1. Verifique a sonoridade: fale o nome completo em voz alta para garantir fluidez.
  2. Pesquise os significados: nomes com mensagens positivas têm valor especial.
  3. Considere a harmonia com o sobrenome: evite repetições ou cacofonias.
  4. Equilibre tradição e modernidade: escolha combinações que transmitam personalidade sem parecer datadas.
