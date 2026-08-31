Pesquisa BTG/Nexus: Lula e Flávio Bolsonaro seguem tecnicamente empatados no 2º turno

Nova pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 31, mostra um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições de 2026.

Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%, diferença de 1 ponto percentual.

A distância está dentro da margem de erro do levantamento, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos, nulos ou eleitores que não escolheriam nenhum dos dois somam 8%. Outros 1% não sabem ou não responderam.

Na comparação com a rodada anterior da Nexus, de 24 de agosto, o cenário não mudou: Lula e Flávio registravam os mesmos 46% e 45%, respectivamente.

Lula e Caiado também aparecem em empate técnico

A pesquisa para presidente também testou Lula contra outros três adversários em eventuais confrontos de segundo turno. A menor diferença, assim como no cenário com Flávio, aparece diante do governador Ronaldo Caiado.

Lula tem 45% contra 44% de Caiado, uma diferença de 1 ponto percentual e dentro da margem de erro da pesquisa.

Na rodada anterior, Caiado tinha 42%, enquanto Lula marcava 46%. Agora, os percentuais são de 44% e 45%, respectivamente. Assim, o ex-governador passou de 42% para 44%, enquanto o presidente passou de 46% para 45%.

No confronto entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 46% das intenções de voto, ante 41% do mineiro. A diferença é de 5 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 47% e Zema, 40%. Os percentuais passaram, portanto, para 46% e 41%, respectivamente. Como as variações individuais foram de 1 ponto, elas estão dentro da margem de erro do levantamento.

Os eleitores que indicam voto branco, nulo ou em nenhum dos dois somam 12%.

A maior distância entre os quatro confrontos apresentados ocorre no cenário entre Lula e Renan Santos.

O presidente registra 47% das intenções de voto, contra 38% de Renan Santos, diferença de 9 pontos percentuais.

Nesse cenário, brancos, nulos ou eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos representam 14%.

A Nexus entrevistou 2.005 eleitores entre 28 e 30 de agosto. As entrevistas ocorreram por telefone, por meio de CATI, sigla em inglês para entrevista telefônica assistida por computador.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08900/2026.