Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa BTG/Nexus: Lula e Flávio Bolsonaro seguem tecnicamente empatados no 2º turno

Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%, diferença de 1 ponto percentual

Eleições: A pesquisa para presidente também testou Lula contra outros três adversários em eventuais confrontos de segundo turno (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Eleições: A pesquisa para presidente também testou Lula contra outros três adversários em eventuais confrontos de segundo turno (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 06h54.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 07h02.

Priorizar nos meus resultados Google

Nova pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 31, mostra um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições de 2026.

Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%, diferença de 1 ponto percentual.

A distância está dentro da margem de erro do levantamento, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos, nulos ou eleitores que não escolheriam nenhum dos dois somam 8%. Outros 1% não sabem ou não responderam.

Na comparação com a rodada anterior da Nexus, de 24 de agosto, o cenário não mudou: Lula e Flávio registravam os mesmos 46% e 45%, respectivamente.

Lula e Caiado também aparecem em empate técnico

A pesquisa para presidente também testou Lula contra outros três adversários em eventuais confrontos de segundo turno. A menor diferença, assim como no cenário com Flávio, aparece diante do governador Ronaldo Caiado.

Lula tem 45% contra 44% de Caiado, uma diferença de 1 ponto percentual e dentro da margem de erro da pesquisa.

Na rodada anterior, Caiado tinha 42%, enquanto Lula marcava 46%. Agora, os percentuais são de 44% e 45%, respectivamente. Assim, o ex-governador passou de 42% para 44%, enquanto o presidente passou de 46% para 45%.

No confronto entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 46% das intenções de voto, ante 41% do mineiro. A diferença é de 5 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 47% e Zema, 40%. Os percentuais passaram, portanto, para 46% e 41%, respectivamente. Como as variações individuais foram de 1 ponto, elas estão dentro da margem de erro do levantamento.

Os eleitores que indicam voto branco, nulo ou em nenhum dos dois somam 12%.

A maior distância entre os quatro confrontos apresentados ocorre no cenário entre Lula e Renan Santos.

O presidente registra 47% das intenções de voto, contra 38% de Renan Santos, diferença de 9 pontos percentuais.

Nesse cenário, brancos, nulos ou eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos representam 14%.

A Nexus entrevistou 2.005 eleitores entre 28 e 30 de agosto. As entrevistas ocorreram por telefone, por meio de CATI, sigla em inglês para entrevista telefônica assistida por computador.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08900/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais
Próximo

Mais de Brasil

Real Time Big Data: Cid tem 27%, Wagner e Luizianne, 20%, na corrida ao Senado no Ceará

AtlasIntel: Lula tem 8,9 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 2º maior colégio eleitoral

Pesquisa AtlasIntel: Cleitinho tem 41% e Patrus, 30%, no 1º turno em Minas

Pesquisa Real Time Big Data: Elmano tem 46% e Ciro, 43%, no 1º turno no Ceará

Mais na Exame

Pop

2026 ainda tem 5 feriados nacionais até o fim do ano; veja as datas e possíveis emendas

Inteligência Artificial

Aposta da Europa contra os EUA e China em IA, Mistral é avaliada em US$ 24 bilhões

Economia

Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 2026 pela 2ª semana seguida

Carreira

O publicitário por trás de ‘Agro é tech, agro é pop’ agora cria negócio para CEOs