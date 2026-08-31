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Gerdau abre 210 vagas para programa de estágio em todo o Brasil

Companhia oferece mais de 200 vagas para atuação nas cinco regiões do País; 170 vagas são para cursos de engenharia

Gerdau abre inscrições para o G.Start 2026, programa de estágio com 210 vagas em todo o Brasil (Tamires Kopp/Exame)

Gerdau abre inscrições para o G.Start 2026, programa de estágio com 210 vagas em todo o Brasil (Tamires Kopp/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07h00.

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A  produtora de aço Gerdau está com inscrições para a edição 2026 do G.Start, programa de estágio universitário que tem como objetivo atrair novos talentos para a companhia. As pessoas interessadas têm até o dia 13 de setembro para se inscrever pelo site.

A Companhia oferece estágio com 210 vagas distribuídas por 37 cidades, com oportunidades nas cinco regiões do Brasil, e que estão divididas em três grandes frentes de atuação: Engenharias e Áreas Industriais, Comercial e Áreas Administrativas, Negócios e Tecnologia. As vagas são voltadas a estudantes do Ensino Superior com formatura prevista entre março de 2028 e dezembro de 2029.

Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada e para uma carga horária de seis horas diárias.

  • Período de inscrições: 04 de agosto a 13 de setembro
  • Previsão de formação: março de 2028 e dezembro de 2029
  • Áreas de atuação: Engenharias e Áreas Industriais, Comercial e Áreas Administrativas, Negócios e Tecnologia.

A Gerdau possui vagas de estágio para suas unidades em todo o Brasil, como Ouro Branco (MG), Charqueadas e Sapucaia do Sul (RS), Rio de Janeiro, São Paulo e Pindamonhangaba (SP). Para conhecer a lista completa de cidades com oportunidades acesse o site de inscrições.

O G.Start oferece um pacote de benefícios completo, que contempla:

  • Bolsa-auxílio;
  • Transporte fretado ou vale-transporte (dependendo da região);
  • Vale-refeição nas unidades sem refeitório;
  • Plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida;
  • Academia (Wellhub ou TotalPass);
  • Einstein Conecta, auxílio-farmácia e Programa +Cuidado, que disponibiliza profissionais especializados para apoiar colaboradores da companhia e seus dependentes em questões psicológicas e financeiras.

Um dos grandes destaques dessa edição do G.Start é o número de vagas para estudantes de Engenharia, com 170 oportunidades para essa graduação.

Sabemos do desafio que a indústria enfrenta hoje com a escassez de profissionais de engenharia no mercado. Por isso, trabalhamos de maneira estruturada para atrair e contribuir com a formação de uma nova geração de talentos”, afirma Flávia Nardon, Diretora Global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau.

 

Acompanhe tudo sobre:Gerdauvagas-de-emprego

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