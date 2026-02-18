Brasil

As novas pesquisas para presidente e governos estaduais da semana

Ao menos sete levantamentos estão registrados no TSE e devem ser divulgados até a próxima segunda-feira

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h45.

Na semana do Carnaval, o número de pesquisas eleitorais será menor por causa do feriado prolongado.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos sete levantamentos devem ser divulgados até a próxima segunda-feira, 23.

Apenas uma sondagem medirá as intenções de voto para a disputa presidencial. Ainda assim, o levantamento terá abrangência restrita ao desempenho dos presidenciáveis no estado de Mato Grosso.

Outros estudos estão previstos para Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. Também deve ser publicada uma pesquisa da Futura sobre a corrida eleitoral no Rio Grande do Sul.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

No período de campanha eleitoral, é proibida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

