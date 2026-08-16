Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Paraná?

O Paraná vai às urnas em 2026 para escolher o sucessor de Ratinho Junior (PSD) no comando do Palácio Iguaçu. Como já cumpriu dois mandatos seguidos, o governador não pode disputar a reeleição e aposta suas fichas no deputado federal Sandro Alex, seu ex-secretário de Infraestrutura.

O primeiro turno acontece em 4 de outubro, junto com a eleição para presidente, senadores, deputados federais e estaduais. Se nenhum nome atingir a maioria dos votos válidos, um segundo turno é realizado em 25 de outubro.

Mais de 8,6 milhões de paranaenses estão aptos a votar neste ano. Depois das convenções partidárias, que se encerraram em 5 de agosto, oito candidatos foram confirmados na disputa pelo governo do estado:

Adriano Teixeira (PCO);

Alexandre Salomão (Mobiliza);

Luiz França (Missão);

Requião Filho (PDT);

Samuel Mattos (PSTU);

Sandro Alex (PSD);

Sérgio Moro (PL);

Tayná Miessa (UP).

Conheça os candidatos ao governo do Paraná

Adriano Teixeira (PCO)

Natural de Nova Olímpia, no noroeste do Paraná, Adriano Teixeira tem 35 anos e mora em Paranavaí. Formado em História, trabalha como mecânico funileiro e é filiado ao Partido da Causa Operária (PCO) há cerca de três anos. Esta é sua segunda candidatura ao governo do estado.

Alexandre Salomão (Mobiliza)

Advogado criminalista, Alexandre Salomão tem 55 anos e disputa sua primeira eleição em 2026, pelo Mobiliza (antigo PMN).

Luiz França (Missão)

Aos 31 anos, o advogado e economista Luiz França é o candidato do Partido Missão. Nunca ocupou cargo eletivo e terá João Adolfo como vice em sua chapa.

Requião Filho (PDT)

Maurício Thadeu de Mello e Silva, o Requião Filho, tem 46 anos, é advogado e filho do ex-governador e ex-senador Roberto Requião. Deputado estadual desde 2015, já foi reeleito duas vezes e hoje ocupa a 3ª Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. Sua candidatura tem apoio do presidente Lula (PT) e reúne uma coligação de oito partidos, incluindo PT, PSOL e PV. Michele Caputo é seu vice.

Samuel Mattos (PSTU)

Samuel de Mattos, de 36 anos, é natural de Turvo (SC) e mora no Paraná. Foi carteiro dos Correios por anos e hoje é professor de matemática no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. É a quarta eleição em que concorre pelo PSTU.

Sandro Alex (PSD)

Deputado federal e ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex é o candidato indicado por Ratinho Junior para dar sequência ao atual governo. Sua candidatura reúne uma ampla coligação, formada por PSD, MDB, Republicanos, Avante e outras siglas.

Sérgio Moro (PL)

Aos 54 anos, o senador Sérgio Moro é ex-juiz federal e ficou nacionalmente conhecido à frente da Operação Lava Jato, incluindo a condenação do ex-presidente Lula, posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021. Foi ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro entre 2019 e 2020. Sua coligação reúne PL, Novo, Podemos e DC, e o vice na chapa é o empresário Edson Vasconcelos, presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Tayná Miessa (UP)

Aos 30 anos, Tayná Miessa é formada em Produção Cultural pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e mora na zona sul de Curitiba. Coordena nacionalmente o Movimento de Mulheres Olga Benário e é candidata pela Unidade Popular (UP).

Quais são as propostas dos candidatos ao governo do Paraná?

Os planos de governo oficiais de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como está a disputa pelo governo do Paraná em 2026?

As pesquisas de intenção de voto divulgadas em agosto mostravam Sérgio Moro na liderança da corrida,

Na pesquisa Genial/Quaest, de julho, Moro tem uma vantagem de 21 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Requião Filho.

Em simulações de segundo turno, o instituto indicou que o senador venceria Requião Filho, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (que entrou na chapa de Sandro Alex) e Sandro Alex.

Vale lembrar que pesquisas de intenção de voto retratam um momento específico da campanha e não devem ser interpretadas como previsão de resultado.

Todos os levantamentos citados estão registrados na Justiça Eleitoral, o que permite conferir metodologia, amostra e margem de erro de cada um.

Quando vai ser a eleição para o governo do Paraná?

O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado no dia 4 de outubro, um domingo. Caso nenhum candidato ao governo do Paraná receba mais da metade dos votos válidos, um segundo turno acontece no dia 25 de outubro.

O calendário eleitoral, definido pelo TSE, também prevê outras datas importantes: