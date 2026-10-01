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Pesquisa Real time: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 45%, no 2º turno

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em 24 de setembro, ambos os candidatos oscilaram positivamente um ponto percentual na corrida eleitoral

Lula e Flávio: cenário de empate técnico se repete no segundo turno (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Lula e Flávio: cenário de empate técnico se repete no segundo turno (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07h00.

Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 07h04.

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RESUMO ＋

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º. Flávio registra 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula, diferença de um ponto percentual. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1.

Na simulação, o parlamentar marca 46% das intenções de voto, contra 45% do petista. Os votos em branco e nulos somam 5%, enquanto 4% não responderam.

O confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro demonstra forte estabilidade, de acordo com os dados da pesquisa.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em 24 de setembro, ambos os candidatos oscilaram positivamente um ponto percentual na corrida eleitoral.

O petista foi de 44% para 45%, e o candidato do PL avançou de 45% para 46%. Essa movimentação espelhada mantém a disputa presidencial rigorosamente dentro da margem de erro de dois pontos, sem alteração no quadro geral.

No levantamento de primeiro turno, os dois também estão tecnicamente empatados, com Lula na liderança numérica com 43% das intenções de voto contra 39% do senador do PL. 

Lula empata com Cury e Caiado

O instituto também simulou eventuais confrontos do atual presidente contra outros possíveis nomes. O cenário mais disputado ocorre contra o escritor Augusto Cury (Avante), que marca 44% contra 45% de Lula, configurando um novo empate técnico. O petista também empata no limite da margem com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que pontua 43% contra 45%.

Já no embate contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula abre vantagem numérica e lidera com 45% a 40% das intenções. Quando o adversário testado é Renan Santos (Missão), o atual presidente atinge os mesmos 45% das intenções de voto, ante 38% do líder do movimento.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas e mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela RealTime Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09503/2026.

Perguntas frequentes

Como está a pesquisa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Flávio Bolsonaro (PL) registra 46% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) aparece com 45%, segundo a pesquisa Real Time Big Data. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Quanto Lula e Flávio Bolsonaro tinham na pesquisa anterior? ＋

No levantamento realizado em 24 de setembro, Flávio Bolsonaro tinha 45% e Lula, 44%. Na nova rodada, os percentuais passaram para 46% e 45%, respectivamente.

Quantos eleitores votariam em branco ou nulo no segundo turno? ＋

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, 5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4% não responderam.

Como seria um segundo turno entre Lula e Augusto Cury? ＋

Lula registra 45% contra 44% de Augusto Cury (Avante). A diferença está dentro da margem de erro do levantamento, configurando empate técnico.

Como seria um segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado? ＋

Lula aparece com 45% das intenções de voto e Ronaldo Caiado (PSD), com 43%. O resultado também configura empate técnico dentro da margem de erro informada pelo instituto.

Qual é o resultado de Lula contra Romeu Zema e Renan Santos? ＋

Contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 45% das intenções de voto, ante 40% do ex-governador. No cenário contra Renan Santos (Missão), o petista aparece com 45% e Santos, com 38%.

Como foi feita a pesquisa Real Time Big Data? ＋

A Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas e mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria Real Time Big Data e registrado no TSE sob o protocolo BR-09503/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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