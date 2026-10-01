RESUMO ＋ Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º. Flávio registra 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula, diferença de um ponto percentual. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1.

Na simulação, o parlamentar marca 46% das intenções de voto, contra 45% do petista. Os votos em branco e nulos somam 5%, enquanto 4% não responderam.

O confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro demonstra forte estabilidade, de acordo com os dados da pesquisa.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em 24 de setembro, ambos os candidatos oscilaram positivamente um ponto percentual na corrida eleitoral.

O petista foi de 44% para 45%, e o candidato do PL avançou de 45% para 46%. Essa movimentação espelhada mantém a disputa presidencial rigorosamente dentro da margem de erro de dois pontos, sem alteração no quadro geral.

No levantamento de primeiro turno, os dois também estão tecnicamente empatados, com Lula na liderança numérica com 43% das intenções de voto contra 39% do senador do PL.

Lula empata com Cury e Caiado

O instituto também simulou eventuais confrontos do atual presidente contra outros possíveis nomes. O cenário mais disputado ocorre contra o escritor Augusto Cury (Avante), que marca 44% contra 45% de Lula, configurando um novo empate técnico. O petista também empata no limite da margem com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que pontua 43% contra 45%.

Já no embate contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula abre vantagem numérica e lidera com 45% a 40% das intenções. Quando o adversário testado é Renan Santos (Missão), o atual presidente atinge os mesmos 45% das intenções de voto, ante 38% do líder do movimento.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas e mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela RealTime Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09503/2026.