A justiça climática tem rosto de mulher

Quando a professora Wangari Maathai se tornou a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, em 2004, concretizou para o mundo inteiro, por sua vida e legado, o vínculo inescapável entre liderança feminina e resiliência climática.

Seu discurso em Oslo foi poderoso, e destacou uma das facetas mais cruéis das mudanças climáticas. Embora as populações mais afetadas por desastres ambientais sejam as menos responsáveis pelas ações humanas que os causaram, elas são levadas a acreditar que por serem pobres, são também destituídas do conhecimento e habilidades para a resolução destes desafios.

A vida de Wangari Maathai é um testemunho à inverdade desta noção. Nascida em Nairóbi no Quênia, mobilizou milhões de mulheres rurais a plantar mais de 51 milhões de árvores, combatendo a degradação ambiental e, ao mesmo tempo, gerando renda e autonomia para toda a comunidade.

Ao dizer “quem planta uma árvore, planta esperança”, sintetizou de forma poética a ideia de que a justiça de gênero é parte da solução climática.

Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, em 2024, mostra que mulheres são, simultaneamente, as mais afetadas pelas mudanças climáticas e nossa melhor aposta na construção da resiliência climática.

Mas, por qual motivo? Bem, o impacto das mudanças climáticas não é experimentado por todos da mesma forma. Se o risco é um produto da vulnerabilidade, multiplicada pelo perigo e pela exposição, logo populações mais expostas e vulneráveis carregam desproporcionalmente esses impactos.

É por isso que mulheres e crianças, como nos diz o mesmo estudo da UNESCO, são 14 vezes mais propensas a morrerem em consequência de desastres ambientais, em comparação aos homens.

Isto acontece principalmente devido à pobreza, restrições de mobilidade e circunstâncias sociais que limitam sua capacidade de reagir a eventos extremos.

Mulheres de comunidades indígenas, rurais, ribeirinhas e periféricas enfrentam impactos agravados das mudanças climáticas por estarem na intersecção entre pobreza, exclusão territorial e invisibilidade política.

O pior é que essa mesma invisibilidade política somada à sub-representação nas instâncias de decisão sobre investimentos e aplicação de recursos, resultam em uma equação nada equânime.

Mary Robins, em seu livro Climate Justice, nos fala que as mais afetadas recebem as menores parcelas de recursos destinados ao alívio das crises humanitárias, que inevitavelmente são deflagradas em cenários de crise.

As mulheres são também, como demonstra a professora Maathai, protagonistas na adaptação e mitigação climática, liderando iniciativas comunitárias, agroecológicas, de gestão da água e defesa ambiental.

É nesse papel que devemos reconhecê-las, além de colocá-las no centro das discussões de políticas nacionais e supranacionais, bem como nos fóruns sobre financiamentos para apoiá-las nesses papéis.

Não precisamos ir longe para encontrar exemplos de mulheres na linha de frente da implementação de soluções fundamentadas em conhecimento territorial, respeito aos saberes ancestrais e potencial de inovação.

Aqui mesmo, no Brasil, mulheres como Marina Silva, Anna Luisa Beserra e Txai Suruí, entre outras, exemplificam a capacidade de mobilização social, inovação técnica e liderança política criticamente necessárias para a defesa do meio ambiente e coordenação de soluções comunitárias de preservação e acesso a serviços ambientais básicos.

Muito frequentemente, as soluções tão necessárias para os grandes desafios que enfrentamos não encontram respostas em novas tecnologias apenas, mas na conscientização, escuta e mobilização comunitária.

Diante desse cenário, observe se os inúmeros painéis, esforços e pautas de negociação da COP30 refletem o papel central das mulheres para promoverem:

A implementação de indicadores de gênero nos ODS 6 (água potável e saneamento), 2 ( agricultura e sistemas alimentares) e 13 (ação contra a mudança global do clima). Mulheres e meninas são responsáveis pela coleta de água e lenha em comunidades sem infraestrutura básica — o que se agrava com secas e degradação ambiental. Esses são dados do relatório de Igualdade de gênero na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, feito pela ONU.

Financiamento climático sensível ao gênero.

Apoio a lideranças femininas nos territórios.

Reconhecimento, valorização e redistribuição do trabalho de cuidado como um tema central nas políticas ambientais.

De fato, não podemos avançar globalmente na adaptação às mudanças climática sem colocarmos no centro as pessoas mais profundamente afetadas por seus efeitos e mais implicadas em sua solução.

Que a justiça climática não nos seja indiferente!