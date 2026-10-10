Pesquisa para presidente: veja data de divulgação dos próximos levantamentos

RESUMO ＋ Oito pesquisas eleitorais para presidente estão previstas entre sábado, 10, e quinta-feira, 15, segundo os registros apresentados na matéria. Quaest, Datafolha, PoderData e outros institutos vão medir a intenção de voto no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os novos levantamentos serão divulgados após as primeiras pesquisas nacionais apontarem Flávio numericamente à frente de Lula. A agenda ainda pode mudar com novos registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os levantamentos registrados até esta sexta-feira, 9, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compõem a agenda prevista para a próxima semana. Novas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República estão previstas para serem divulgadas na segunda-feira, 12, e terça-feira, 13.

Por lei, toda pesquisa eleitoral precisa ser registrada na Justiça Eleitoral até cinco dias antes da divulgação. Por isso, a lista abaixo reúne os levantamentos já registrados até esta sexta-feira (9) e ainda pode crescer.

Sábado (10/10)

Ipespe, presidente: divulga levantamento neste sábado, 10, com 1.500 entrevistas e registro BR-00933/2026

Domingo (11/10)

Datatrends, presidente: será divulgada no domingo, 11, com abrangência nacional e 2.000 entrevistas.

Segunda-feira (12/10)

Quaest, presidente: pesquisa registrada sob o código BR-06799/2026, com 2154 entrevistas presenciais feitas de 8 a 11 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela Globo e tem margem de erro máxima de cerca de 3 pontos percentuais.

Terça-feira (13/10)

Nexus/BTG, presidente: pesquisa nacional com 2.000 entrevistas por telefone, feitas de 10 a 12 de outubro, e margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento é contratado pelo BTG Pactual.

pesquisa nacional com 2.000 entrevistas por telefone, feitas de 10 a 12 de outubro, e margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento é contratado pelo BTG Pactual. PoderData, presidente: pesquisa nacional registrada sob o código BR-01209/2026, com 3.000 entrevistas por telefone feitas de 10 a 12 de outubro e margem de erro de 1,8 ponto percentual.

pesquisa nacional registrada sob o código BR-01209/2026, com 3.000 entrevistas por telefone feitas de 10 a 12 de outubro e margem de erro de 1,8 ponto percentual. Futura, presidente: pesquisa nacional registrada sob o código BR-00650/2026, com 2.000 entrevistas por telefone feitas do dia 7 a 10 de outubro e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Quarta-feira (14/10)

Quaest, presidente: pesquisa registrada sob o código BR-08729/2026 , com 2154 entrevistas presenciais feitas de 10 a 13 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela Globo e tem margem de erro máxima de cerca de 3 pontos percentuais.

Quinta-feira (15/10)

Datafolha, presidente : a pesquisa nacional foi registrada sob o código BR-00466/2026, com 2520 entrevistas presenciais feitas entre os dias 13 a 15 de outubro e margem de erro de 2 pontos percentuais.

: a pesquisa nacional foi registrada sob o código BR-00466/2026, com Palver, presidente: a pesquisa nacional foi registrada sob o código BR-08028/2026, com 5.000 entrevistas online realizadas entre os dias 10 e 14 de outubro.

Para conferir se uma pesquisa é oficial, basta digitar o número de registro no sistema de consulta do TSE.

O que medem as pesquisas?

As pesquisas eleitorais medem a intenção de voto dos eleitores em um determinado momento. No segundo turno, a pergunta é direta: em quem o eleitor votaria entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Os institutos costumam apresentar o resultado de duas formas. Nos votos totais, brancos, nulos e indecisos entram no cálculo. Nos votos válidos, esses grupos ficam de fora, e os percentuais dos dois candidatos somam 100%.

Os votos válidos são o critério usado pela Justiça Eleitoral. Pela Lei das Eleições, vence o segundo turno quem obtiver a maioria dos votos válidos.

Além da intenção de voto, as pesquisas podem medir a rejeição de cada candidato, o grau de convicção do voto e em quem o eleitor votou no primeiro turno.

A Quaest, por exemplo, também vai medir a expectativa de vitória no país e o temor político do eleitor: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

Toda pesquisa tem margem de erro e nível de confiança, informações exigidas no registro. Com margem de 2 pontos percentuais, um candidato que aparece com 45% pode ter entre 43% e 47% entre os eleitores. Quando os intervalos dos dois candidatos se sobrepõem, os institutos falam em empate técnico.

Vale lembrar que pesquisa não é previsão. É um retrato do período em que as entrevistas foram feitas. No primeiro turno, Datafolha e Quaest apontavam Lula à frente nos votos válidos nas últimas pesquisas antes da votação, mas Flávio terminou em primeiro nas urnas.

Também é importante não confundir pesquisa com enquete. A Lei das Eleições proíbe enquetes sobre o processo eleitoral durante a campanha.

Divulgar pesquisa sem registro prévio pode render multa de 50 mil a 100 mil UFIRs, e a divulgação de pesquisa fraudulenta é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano.

O que dizem as últimas pesquisas?

O primeiro turno terminou com Flávio Bolsonaro em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, com 100% das seções apuradas.

As três primeiras pesquisas nacionais do segundo turno, divulgadas entre quinta (8) e sexta-feira (9), colocaram Flávio numericamente à frente:

Datafolha (8/10): Flávio tem 49% e Lula, 45%, nos votos totais. Nos votos válidos, a diferença é de 52% a 48%. A pesquisa ouviu 2.520 eleitores de 6 a 8 de outubro, tem margem de 2 pontos percentuais e registro BR-02949/2026. Na pesquisa de 3 de outubro, feita antes do primeiro turno, Lula tinha 47% e Flávio, 46%.

Flávio tem 49% e Lula, 45%, nos votos totais. Nos votos válidos, a diferença é de 52% a 48%. A pesquisa ouviu 2.520 eleitores de 6 a 8 de outubro, tem margem de 2 pontos percentuais e registro BR-02949/2026. Na pesquisa de 3 de outubro, feita antes do primeiro turno, Lula tinha 47% e Flávio, 46%. PoderData (8/10): Flávio tem 53% e Lula, 47%, nos votos válidos. Foram 3.000 entrevistas por telefone, feitas de 5 a 7 de outubro, com margem de 1,8 ponto percentual e registro BR-08134/2026. A rejeição a Flávio foi de 46% para 43% em uma semana, e a rejeição a Lula, de 47% para 46%.

Flávio tem 53% e Lula, 47%, nos votos válidos. Foram 3.000 entrevistas por telefone, feitas de 5 a 7 de outubro, com margem de 1,8 ponto percentual e registro BR-08134/2026. A rejeição a Flávio foi de 46% para 43% em uma semana, e a rejeição a Lula, de 47% para 46%. Vox Brasil (9/10) : De acordo com a pesquisa da Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 9, o petista registra 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% do parlamentar fluminense. A pesquisa Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 2.100 eleitores entre 5 e 7 de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.

: De acordo com a pesquisa da Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 9, o petista registra 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% do parlamentar fluminense. A pesquisa Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 2.100 eleitores entre 5 e 7 de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar. AtlasIntel/Bloomberg (9/10): Flávio tem 51,1% e Lula, 45,7% nos votos totais. Nos votos válidos, são 52,8% a 47,2%. O instituto ouviu 5.026 eleitores pela internet, de 3 a 8 de outubro, com margem de 1 ponto percentual e registro BR-03663/2026. Na rodada divulgada em 3 de outubro, Lula tinha 50,1% e Flávio, 49,9% dos votos válidos.

Os institutos usam métodos diferentes. O Datafolha faz entrevistas presenciais, o AtlasIntel usa recrutamento digital aleatório e o PoderData liga para os eleitores. Por isso, a comparação mais segura é sempre entre rodadas do mesmo instituto.

A próxima rodada começa na segunda-feira, 12, com a Quaest, e vai mostrar se a vantagem de Flávio se mantém ou se a disputa volta ao empate técnico.