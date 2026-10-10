Pesquisa para presidente: veja data de divulgação dos próximos levantamentos

(TSE/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06h00.
Oito pesquisas eleitorais para presidente estão previstas entre sábado, 10, e quinta-feira, 15, segundo os registros apresentados na matéria. Quaest, Datafolha, PoderData e outros institutos vão medir a intenção de voto no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os novos levantamentos serão divulgados após as primeiras pesquisas nacionais apontarem Flávio numericamente à frente de Lula. A agenda ainda pode mudar com novos registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os levantamentos registrados até esta sexta-feira, 9, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compõem a agenda prevista para a próxima semana. Novas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República estão previstas para serem divulgadas na segunda-feira, 12, e terça-feira, 13.
Por lei, toda pesquisa eleitoral precisa ser registrada na Justiça Eleitoral até cinco dias antes da divulgação. Por isso, a lista abaixo reúne os levantamentos já registrados até esta sexta-feira (9) e ainda pode crescer.
Para conferir se uma pesquisa é oficial, basta digitar o número de registro no sistema de consulta do TSE.
As pesquisas eleitorais medem a intenção de voto dos eleitores em um determinado momento. No segundo turno, a pergunta é direta: em quem o eleitor votaria entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Os institutos costumam apresentar o resultado de duas formas. Nos votos totais, brancos, nulos e indecisos entram no cálculo. Nos votos válidos, esses grupos ficam de fora, e os percentuais dos dois candidatos somam 100%.
Os votos válidos são o critério usado pela Justiça Eleitoral. Pela Lei das Eleições, vence o segundo turno quem obtiver a maioria dos votos válidos.
Além da intenção de voto, as pesquisas podem medir a rejeição de cada candidato, o grau de convicção do voto e em quem o eleitor votou no primeiro turno.
A Quaest, por exemplo, também vai medir a expectativa de vitória no país e o temor político do eleitor: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.
Toda pesquisa tem margem de erro e nível de confiança, informações exigidas no registro. Com margem de 2 pontos percentuais, um candidato que aparece com 45% pode ter entre 43% e 47% entre os eleitores. Quando os intervalos dos dois candidatos se sobrepõem, os institutos falam em empate técnico.
Vale lembrar que pesquisa não é previsão. É um retrato do período em que as entrevistas foram feitas. No primeiro turno, Datafolha e Quaest apontavam Lula à frente nos votos válidos nas últimas pesquisas antes da votação, mas Flávio terminou em primeiro nas urnas.
Também é importante não confundir pesquisa com enquete. A Lei das Eleições proíbe enquetes sobre o processo eleitoral durante a campanha.
Divulgar pesquisa sem registro prévio pode render multa de 50 mil a 100 mil UFIRs, e a divulgação de pesquisa fraudulenta é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano.
O primeiro turno terminou com Flávio Bolsonaro em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, com 100% das seções apuradas.
As três primeiras pesquisas nacionais do segundo turno, divulgadas entre quinta (8) e sexta-feira (9), colocaram Flávio numericamente à frente:
Os institutos usam métodos diferentes. O Datafolha faz entrevistas presenciais, o AtlasIntel usa recrutamento digital aleatório e o PoderData liga para os eleitores. Por isso, a comparação mais segura é sempre entre rodadas do mesmo instituto.
A próxima rodada começa na segunda-feira, 12, com a Quaest, e vai mostrar se a vantagem de Flávio se mantém ou se a disputa volta ao empate técnico.
As próximas pesquisas estão previstas entre sábado, 10 de outubro, e quinta-feira, 15 de outubro. A agenda inclui levantamentos de Ipespe, Datatrends, Quaest, Nexus/BTG, PoderData, Futura, Datafolha e Palver. As datas podem mudar, e novos levantamentos podem ser registrados no TSE.
A próxima pesquisa Quaest está prevista para segunda-feira, 12 de outubro. O levantamento, encomendado pela Globo, terá 2.154 entrevistas presenciais realizadas entre 8 e 11 de outubro, com margem de erro máxima de cerca de 3 pontos percentuais. Uma nova rodada está prevista para quarta-feira, 14 de outubro.
A próxima pesquisa Datafolha para presidente está prevista para quinta-feira, 15 de outubro. O instituto realizará 2.520 entrevistas presenciais entre 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro no TSE é BR-00466/2026.
As pesquisas Datafolha, PoderData e AtlasIntel/Bloomberg divulgadas em 8 e 9 de outubro colocaram Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula. Nos votos válidos, o Datafolha apontou 52% a 48%, o PoderData registrou 53% a 47% e o AtlasIntel mostrou 52,8% a 47,2%. Os institutos utilizam metodologias diferentes, e os resultados não representam uma previsão do segundo turno.
Nos votos totais, os percentuais incluem eleitores que declaram voto branco, nulo ou estão indecisos. Nos votos válidos, esses grupos são excluídos do cálculo, e os percentuais dos dois candidatos somam 100%. A Justiça Eleitoral utiliza os votos válidos para definir o vencedor da eleição.
O empate técnico ocorre quando a diferença entre os candidatos está dentro dos limites estatísticos considerados pela pesquisa. A margem de erro indica a variação possível das estimativas. Com margem de 2 pontos percentuais, por exemplo, um candidato com 45% pode ter entre 43% e 47%. A classificação de empate técnico depende dos resultados e da margem de erro do levantamento.
O eleitor pode consultar os levantamentos no sistema de pesquisas eleitorais do TSE. Basta informar o número de registro da pesquisa para verificar dados como instituto responsável, período de coleta, número de entrevistados, metodologia e margem de erro. Pela legislação eleitoral, as pesquisas devem ser registradas até cinco dias antes da divulgação.