Pesquisa para presidente: quem está na frente nos levantamentos de 2º turno

RESUMO ＋ As quatro primeiras pesquisas de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 apresentam cenários diferentes para a disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), marcada para 25 de outubro. Datafolha, PoderData e AtlasIntel apontam o senador à frente do presidente, com vantagens de 4 a 6 pontos percentuais nos votos válidos. Já a Vox Brasil mostra Lula numericamente à frente, por 44,2% a 42,7%, em situação de empate técnico. Os levantamentos foram divulgados nos dias 8 e 9 de outubro, após Flávio terminar o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.

As eleições presidenciais de 2026 terão segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), e as primeiras pesquisas de intenção de voto para a próxima etapa já foram divulgadas. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro, em pouco mais de duas semanas.

O primeiro turno terminou com Flávio Bolsonaro na liderança, com 47,03% dos votos válidos. Lula ficou 1,87 ponto percentual atrás, com 45,16%.

Desde o pleito, no último domingo, 4, quatro estudos sobre o confronto direto foram publicados: Datafolha, PoderData, AtlasIntel e Vox.

Os primeiros levantamentos mostraram uma vantagem de 4 a 5,6 pontos percentuais do senador do PL sobre o atual presidente.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Datafolha

Divulgada em 8 de outubro, a pesquisa Datafolha aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno, contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A diferença entre os candidatos é de 4 pontos percentuais. Em votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio registra 49%, enquanto Lula tem 45%. O levantamento ouviu 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Votos válidos no 2º turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 45%

PoderData

Também divulgada em 8 de outubro, a pesquisa PoderData/Aya mostra Flávio Bolsonaro com 53% dos votos válidos, ante 47% de Lula. A diferença de 6 pontos percentuais representa uma mudança em relação ao levantamento anterior do instituto, realizado antes do primeiro turno, quando os dois candidatos apareciam com 50% cada.

Na comparação, Flávio avançou 3 pontos percentuais, enquanto Lula recuou 3 pontos. Foram entrevistadas 3 mil pessoas entre 5 e 7 de outubro, por telefone, com margem de erro de 1,8 ponto percentual.

Votos válidos no 2º turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 53%

Lula (PT): 47%

AtlasIntel

Divulgada em 9 de outubro, a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg aponta Flávio Bolsonaro com 51,1% das intenções de voto no segundo turno, contra 45,7% de Lula. A diferença é de 5,4 pontos percentuais. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%.

Quando considerados apenas os votos válidos, Flávio chega a 52,8%, enquanto Lula registra 47,2%, uma distância de 5,6 pontos percentuais. O levantamento ouviu 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro, com margem de erro de 1 ponto percentual.

Votos válidos no 2º turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 52,8%

Lula (PT): 47,2%

Vox Brasil

A pesquisa Vox Brasil, divulgada em 9 de outubro, apresenta um cenário diferente dos demais levantamentos: Lula aparece numericamente à frente, com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 1,5 ponto percentual está dentro da margem de erro, de 2,15 pontos percentuais, o que configura empate técnico.

Neste cenário, 3,4% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 9,7% não sabem ou não opinaram. O instituto entrevistou 2.100 eleitores entre 5 e 7 de outubro, por meio de entrevistas presenciais domiciliares.

A pesquisa não calculou os votos válidos.

2º turno: