Eleitor de Lula voltou? Vox Brasil explica avanço após vantagem de Flávo no 1º turno

RESUMO ＋ A pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 9, mostra Lula com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio Bolsonaro. O resultado inverte a vantagem numérica de três pontos que o senador tinha no levantamento anterior, divulgado antes do primeiro turno. Alberto Barros, diretor e analista político do instituto, atribui a mudança à abstenção de eleitores do petista na primeira votação. Os dois levantamentos apontam empate técnico.

A diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) mudou 4,5 pontos percentuais em oito dias nas pesquisas de segundo turno do Instituto Vox Brasil. No levantamento divulgado em 1 de outubro, Flávio aparecia numericamente à frente, com 48,2% das intenções de voto, contra 45,2% de Lula na simulação de segundo turno.

Na pesquisa publicada nesta sexta-feira, 9, o cenário se inverteu: o petista registra 44,2%, ante 42,7% do senador. Apesar da inversão, os dois levantamentos indicam empate técnico, considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

Para Alberto Barros, diretor e analista político da Vox Brasil, a explicação está no comportamento dos eleitores de Lula no primeiro turno. Em entrevista à EXAME, ele afirmou que parte dos apoiadores do presidente não compareceu às urnas no último domingo, 4, mas continua declarando intenção de voto no petista para o segundo turno.

"O Lula não perdeu o seu eleitor. O eleitor dele simplesmente não foi votar. Ele não foi para o Flávio, ele não foi para candidato nenhum, ele não foi votar", afirmou Barros.

Os números das pesquisas mostram que a mudança na liderança numérica ocorreu principalmente pela redução da intenção de voto em Flávio Bolsonaro, que passou de 48,2% para 42,7%, uma diferença de 5,5 pontos percentuais. Lula, por sua vez, passou de 45,2% para 44,2%, oscilação de um ponto percentual, dentro da margem de erro.

O que explica a mudança entre as pesquisas?

Segundo Barros, o instituto identificou alterações nas intenções de voto ainda na última semana antes do primeiro turno. Na pesquisa divulgada em 29 de setembro, Flávio tinha 37,8% das intenções de voto, enquanto Lula aparecia numericamente à frente.

No levantamento em 1º de outubro, o senador passou a 41,2%, contra 40,4% do presidente, em um cenário de empate técnico, mas mostrando a tendência de crescimento do senador mostrada nas urnas.

"Na quinta-feira, já colhendo o campo e fazendo as nossas trackings, nós identificamos um desaquecimento da campanha do Lula e um aquecimento, consecutivamente, da campanha do Flávio Bolsonaro", disse.

No domingo, Flávio terminou o primeiro turno com vantagem de 1,87 ponto percentual sobre Lula. Barros atribui parte desse resultado à abstenção de eleitores do petista, que, segundo ele, podem ter deixado de votar por considerar que a disputa já estava definida. O analista também citou as chuvas no dia da eleição como um possível fator de desmobilização.

Para o segundo turno, Barros afirma que Lula mantém apoio entre segmentos nos quais já apresentava maior intenção de voto, especialmente no Nordeste, entre mulheres e católicos. Segundo ele, o presidente também tem intensificado sua presença entre estudantes e direcionado a campanha a esses grupos.

"Ele sabe onde estão as bases dele: Nordeste, feminino, católico. É aí que ele está intensificando a campanha", afirmou.

O diretor também diz não identificar uma resistência específica ao nome de Flávio Bolsonaro como principal explicação para o cenário atual. Os índices de rejeição aos dois candidatos diminuíram entre as pesquisas: Lula passou de 52,8% para 45,2%, enquanto Flávio foi de 49,1% para 44,2%.

Na avaliação de Barros, a vantagem numérica do petista reflete a permanência de seu eleitorado, apesar do resultado do primeiro turno. A hipótese de que parte desses apoiadores voltará a comparecer às urnas, porém, ainda não pode ser confirmada pelas pesquisas.

Eleitores de candidatos derrotados podem alterar a disputa?

Além do comportamento das bases eleitorais de Lula e Flávio, a Vox Brasil identificou um grupo de eleitores que ainda não declarou preferência por nenhum dos dois candidatos.

Na pesquisa desta sexta-feira, 9, os indecisos e os que não souberam responder somam 9,7%. Outros 3,4% declaram intenção de votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos candidatos.

Para Barros, parte dos 9,7% é formada por eleitores que apoiaram candidatos derrotados no primeiro turno e ainda não decidiram como votar na segunda etapa.

O levantamento também questionou os entrevistados sobre a influência dos candidatos derrotados na definição do voto. Segundo a pesquisa, 63,4% afirmaram que pretendem fazer sua escolha de maneira independente, enquanto 17,2% disseram que seguiriam a orientação do candidato apoiado anteriormente.

"Aquele que tiver uma melhor proposta, aquele que tiver uma melhor campanha, possivelmente vai angariar mais votos desses 9,7%", afirmou o analista.

Barros avalia que as preferências ideológicas podem influenciar a escolha desse eleitorado, mas ressalta que o apoio formal de candidatos e partidos eliminados não significa transferência automática de votos.

A pesquisa também mostra que 76,2% dos entrevistados afirmam estar totalmente decididos sobre o voto no segundo turno. Outros 13,4% admitem a possibilidade de mudar de candidato.

Os números indicam que a maioria dos entrevistados declara convicção sobre sua escolha, mas ainda existe uma parcela que não definiu o voto ou admite reconsiderar sua preferência.

O que dizem os números sobre a disputa entre Lula e Flávio?

O levantamento mais recente mostra Lula com 44,2% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 42,7%, diferença de 1,5 ponto percentual.

Como a margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico. O mesmo ocorria na pesquisa anterior, quando Flávio tinha vantagem numérica de três pontos percentuais.

Barros considera que a disputa continuará dependente da mobilização das campanhas e da definição dos eleitores que ainda não escolheram um candidato.

Para o analista, as próximas pesquisas poderão mostrar se a distribuição atual das intenções de voto se mantém ou se haverá novas oscilações entre os dois concorrentes.

A pesquisa divulgada em 9 de outubro foi realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, com 2.100 eleitores entrevistados entre os dias 5 e 7 de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.

A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas Ltda. e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09623/2026.

A pesquisa anterior, divulgada em 1º de outubro, também ouviu 2.100 eleitores, entre 29 de setembro e 1º de outubro, com a mesma modalidade de coleta, margem de erro e nível de confiança. O registro no TSE é BR-00148/2026.