Eleitor de Lula voltou? Vox Brasil explica avanço após vantagem de Flávo no 1º turno

Lula e Flávio: pesquisas mostra petista numericamente à frente do senador do PL (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08h06.
A pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 9, mostra Lula com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio Bolsonaro. O resultado inverte a vantagem numérica de três pontos que o senador tinha no levantamento anterior, divulgado antes do primeiro turno. Alberto Barros, diretor e analista político do instituto, atribui a mudança à abstenção de eleitores do petista na primeira votação. Os dois levantamentos apontam empate técnico.
A diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) mudou 4,5 pontos percentuais em oito dias nas pesquisas de segundo turno do Instituto Vox Brasil. No levantamento divulgado em 1 de outubro, Flávio aparecia numericamente à frente, com 48,2% das intenções de voto, contra 45,2% de Lula na simulação de segundo turno.
Na pesquisa publicada nesta sexta-feira, 9, o cenário se inverteu: o petista registra 44,2%, ante 42,7% do senador. Apesar da inversão, os dois levantamentos indicam empate técnico, considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais.
Para Alberto Barros, diretor e analista político da Vox Brasil, a explicação está no comportamento dos eleitores de Lula no primeiro turno. Em entrevista à EXAME, ele afirmou que parte dos apoiadores do presidente não compareceu às urnas no último domingo, 4, mas continua declarando intenção de voto no petista para o segundo turno.
"O Lula não perdeu o seu eleitor. O eleitor dele simplesmente não foi votar. Ele não foi para o Flávio, ele não foi para candidato nenhum, ele não foi votar", afirmou Barros.
Os números das pesquisas mostram que a mudança na liderança numérica ocorreu principalmente pela redução da intenção de voto em Flávio Bolsonaro, que passou de 48,2% para 42,7%, uma diferença de 5,5 pontos percentuais. Lula, por sua vez, passou de 45,2% para 44,2%, oscilação de um ponto percentual, dentro da margem de erro.
Segundo Barros, o instituto identificou alterações nas intenções de voto ainda na última semana antes do primeiro turno. Na pesquisa divulgada em 29 de setembro, Flávio tinha 37,8% das intenções de voto, enquanto Lula aparecia numericamente à frente.
No levantamento em 1º de outubro, o senador passou a 41,2%, contra 40,4% do presidente, em um cenário de empate técnico, mas mostrando a tendência de crescimento do senador mostrada nas urnas.
"Na quinta-feira, já colhendo o campo e fazendo as nossas trackings, nós identificamos um desaquecimento da campanha do Lula e um aquecimento, consecutivamente, da campanha do Flávio Bolsonaro", disse.
No domingo, Flávio terminou o primeiro turno com vantagem de 1,87 ponto percentual sobre Lula. Barros atribui parte desse resultado à abstenção de eleitores do petista, que, segundo ele, podem ter deixado de votar por considerar que a disputa já estava definida. O analista também citou as chuvas no dia da eleição como um possível fator de desmobilização.
Para o segundo turno, Barros afirma que Lula mantém apoio entre segmentos nos quais já apresentava maior intenção de voto, especialmente no Nordeste, entre mulheres e católicos. Segundo ele, o presidente também tem intensificado sua presença entre estudantes e direcionado a campanha a esses grupos.
"Ele sabe onde estão as bases dele: Nordeste, feminino, católico. É aí que ele está intensificando a campanha", afirmou.
O diretor também diz não identificar uma resistência específica ao nome de Flávio Bolsonaro como principal explicação para o cenário atual. Os índices de rejeição aos dois candidatos diminuíram entre as pesquisas: Lula passou de 52,8% para 45,2%, enquanto Flávio foi de 49,1% para 44,2%.
Na avaliação de Barros, a vantagem numérica do petista reflete a permanência de seu eleitorado, apesar do resultado do primeiro turno. A hipótese de que parte desses apoiadores voltará a comparecer às urnas, porém, ainda não pode ser confirmada pelas pesquisas.
Além do comportamento das bases eleitorais de Lula e Flávio, a Vox Brasil identificou um grupo de eleitores que ainda não declarou preferência por nenhum dos dois candidatos.
Na pesquisa desta sexta-feira, 9, os indecisos e os que não souberam responder somam 9,7%. Outros 3,4% declaram intenção de votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos candidatos.
Para Barros, parte dos 9,7% é formada por eleitores que apoiaram candidatos derrotados no primeiro turno e ainda não decidiram como votar na segunda etapa.
O levantamento também questionou os entrevistados sobre a influência dos candidatos derrotados na definição do voto. Segundo a pesquisa, 63,4% afirmaram que pretendem fazer sua escolha de maneira independente, enquanto 17,2% disseram que seguiriam a orientação do candidato apoiado anteriormente.
"Aquele que tiver uma melhor proposta, aquele que tiver uma melhor campanha, possivelmente vai angariar mais votos desses 9,7%", afirmou o analista.
Barros avalia que as preferências ideológicas podem influenciar a escolha desse eleitorado, mas ressalta que o apoio formal de candidatos e partidos eliminados não significa transferência automática de votos.
A pesquisa também mostra que 76,2% dos entrevistados afirmam estar totalmente decididos sobre o voto no segundo turno. Outros 13,4% admitem a possibilidade de mudar de candidato.
Os números indicam que a maioria dos entrevistados declara convicção sobre sua escolha, mas ainda existe uma parcela que não definiu o voto ou admite reconsiderar sua preferência.
O levantamento mais recente mostra Lula com 44,2% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 42,7%, diferença de 1,5 ponto percentual.
Como a margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico. O mesmo ocorria na pesquisa anterior, quando Flávio tinha vantagem numérica de três pontos percentuais.
Barros considera que a disputa continuará dependente da mobilização das campanhas e da definição dos eleitores que ainda não escolheram um candidato.
Para o analista, as próximas pesquisas poderão mostrar se a distribuição atual das intenções de voto se mantém ou se haverá novas oscilações entre os dois concorrentes.
A pesquisa divulgada em 9 de outubro foi realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, com 2.100 eleitores entrevistados entre os dias 5 e 7 de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.
A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas Ltda. e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09623/2026.
A pesquisa anterior, divulgada em 1º de outubro, também ouviu 2.100 eleitores, entre 29 de setembro e 1º de outubro, com a mesma modalidade de coleta, margem de erro e nível de confiança. O registro no TSE é BR-00148/2026.
Segundo Alberto Barros, diretor e analista político da Vox Brasil, parte do eleitorado de Lula que não teria comparecido às urnas no primeiro turno continua declarando apoio ao presidente. Os números também mostram redução na intenção de voto em Flávio Bolsonaro entre os dois levantamentos.
Na pesquisa divulgada em 9 de outubro, Lula tem 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 1,5 ponto percentual.
Na pesquisa de 1º de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 48,2% e Lula, 45,2%. No levantamento de 9 de outubro, os percentuais passaram para 42,7% e 44,2%, respectivamente. A diferença entre os candidatos mudou 4,5 pontos percentuais.
Sim. A diferença de 1,5 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,15 pontos percentuais informada pelo instituto.
Segundo a Vox Brasil, 9,7% dos entrevistados não souberam ou não opinaram sobre a preferência no segundo turno. Outros 3,4% declararam voto branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.
O levantamento mais recente ouviu 2.100 eleitores entre 5 e 7 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.