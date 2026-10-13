Governo tem assinaturas para votar fim da escala 6x1 no Senado nesta 4ª feira em dois turnos

A equipe de articulação política do governo Lula já tem as assinaturas necessárias para apresentar, nesta quarta-feira, 14, um requerimento para acelerar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 no Senado. A matéria, principal prioridade do governo às vésperas do segundo turno, precisa ser votada em dois turnos pelos senadores para ser promulgada.

O texto será votado em primeiro turno na quarta-feira, 13, anunciou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Para apresentar um requerimento de calendário especial que permita a segunda votação do texto na própria quarta-feira, são necessárias 54 assinaturas de parlamentares ou de líderes de bancada que representem essa quantidade de parlamentares.

Alcolumbre também anunciou que o requerimento do governo, que deverá ser apresentado pela líder do PT na Casa, Teresa Leitão (PE), já tem as assinaturas necessárias.

"Vários senadores assinaram um requerimento de calendário especial solicitado por outras lideranças partidárias e eu informo a Vossas Excelências e ao Brasil que já há o número regimental (de assinaturas) para a apreciação do calendário especial na tarde de amanhã", disse.

Para ser aprovada, uma PEC precisa dos votos favoráveis de pelo menos 49 dos 81 senadores. O PL de Flávio Bolsonaro, que era crítico à proposta do fim da escala 6x1, mudou de posição nesta semana e deve apoiar a proposta. Até então, a estratégia da oposição era tentar esvaziar o plenário para impedir que houvesse quórum para aprovar a PEC.

O texto da PEC reduz a jornada de trabalho padrão no Brasil de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, e estipula também ao menos duas folgas remuneradas por semana.

Recuo de Flávio e do PL

Após ter defendido uma PEC alternativa, de autoria de seu coordenador de campanha, Rogério Marinho (PL-RN), que previa a remuneração de trabalhadores por hora trabalhada e a possibilidade de aumento da jornada para além das 44 horas semanais atuais, Flávio anunciou que vai votar favoravelmente ao texto do governo.

"A maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6x1, então vou votar a favor", disse Flávio a jornalistas.

Em setembro, ao criticar a PEC apoiada pelo governo Lula, Flávio disse que, primeiro, o Senado teria de votar a proposta de Marinho.

Na semana passada, o presidenciável do PL chegou a dizer que a proposta do PL era "infinitamente melhor do que essa que está na mesa" porque daria "liberdade para o trabalhador escolher a sua própria carga horária".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criticou a postura de Flávio e do PL e, na semana passada, desafiou os asdversários a votarem a favor da PEC, comemorou o recuo.

"Me parece que, depois da pressão da sociedade, o partido PL resolveu votar (a favor d)o fim da escala 6x1. De vez em quando eu fico pensando: se todo mal que eu causar a este país for fazer a direita avançar e atender os interesses do povo brasileiro, vou continuar a fazer isso", afirmou Lula nesta terça-feira durante anúncio de medidas a microempreendedores individuais.