Flávio Bolsonaro crítica Pix para MEI anunciado por Lula: ‘Ele acha que o povo é otário’

Flávio Bolsonaro (Charles Vieira/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20h12.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 20h23.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta terça-feira, 13, o pacote Prospera MEI, anunciado pelo governo Lula com perdão de dívidas e pagamentos de até R$ 5 mil a microempreendedores. Durante evento com empresários em São Paulo, o candidato acusou o presidente de usar as medidas eleitoralmente e prometeu reduzir impostos e burocracia. Flávio também criticou a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de pautar o fim da escala 6x1, embora tenha declarado apoio à proposta.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta terça-feira, 13, o anúncio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do Prospera MEI, um pacote de medidas voltado aos microempreendedores individuais (MEIs).
Durante discurso no Grande Encontro do Associativismo, organizado pela Associação Comercial de São Paulo, Federação das Indústrias de São Paulo e outras entidades do setor produtivo, o senador do PL disse que seu adversário no segundo turno "passou quatro anos massacrando os empreendedores" e, a 12 dias da eleição, anuncia PIX para MEI "achando que o povo é otário".
"Para chegar agora, a 12 dias da eleição e falar que vai dar o Pix MEI. Ele está achando que o povo é otário? Que ele pode comprar o voto das pessoas, assim como ele fazia em 2002, lá com o Mensalão? Não vai fazer mais", afirmou.
O senador disse que "a gastança" do governo federal aumentou os impostos e jogou "todo o Brasil para a informalidade". Além disso, afirmou que tirará o peso do estado de quem quer empreender.
"Vamos fazer tesouraço em impostos, sim. Vamos fazer tesouraço na burocracia, sim. Temos um decreto pronto para o primeiro dia de governo", afirmou.
O senador prometeu que, toda vez que a arrecadação subir, irá cortar impostos. Ao citar o questionamento de onde irá cortar para fazer o ajuste fiscal de até R$ 200 bilhões prometido pela sua campanha, o senador disse que vai começar "tirando o Lula".
"O problema do Brasil se chama Lula. Quando pergunta: De onde você vai tirar? Vou começar tirando o Lula. Porque, acima de tudo, é uma crise de credibilidade", disse.
Em vários momentos, o senador foi aplaudido por uma plateia repleta de empresários e empreendedores.
As medidas anunciadas pelo governo Lula preveem perdão de dívidas tributárias com a União, compra de débitos bancários e pagamento de até R$ 5 mil para investimentos no negócio, sem necessidade de devolução. As iniciativas também incluem mudanças no limite de faturamento anual e a simplificação de obrigações fiscais.
O senador do PL aproveitou parte do discurso para criticar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por pautar o fim da escala 6x1.
Sem citar diretamente a proposta, Flávio afirmou que o Senado tem um presidente que "protege e quer ajudar o Lula".
"O Senado, por enquanto, tem um presidente que protege o governo. Que bota para votar pautas a poucos dias da eleição para ajudar o Lula. Pautas sérias, que impactam o país inteiro, que deveriam ser discutidas depois da eleição", disse.
Mais cedo, o senador afirmou que votará a favor do texto porque "é o que a maioria dos trabalhadores brasileiros quer".
A declaração representa uma mudança de tom. Durante a campanha, o candidato chegou a dizer que a proposta do governo Lula era "oportunista" e, até então, evitava assumir uma posição, defendendo um modelo alternativo, baseado na flexibilização da jornada e na remuneração proporcional às horas trabalhadas.
O senador do PL voltou a afirmar que só precisa de um mandato e acabará com a reeleição. Flávio disse que não tem "um projeto de poder, mas um projeto de país" e afirmou que irá indicar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que sejam contra o aborto, drogas e que garantam a segurança jurídica do país.
Flávio Bolsonaro criticou o anúncio do programa a 12 dias da eleição presidencial e acusou Lula de tentar obter apoio eleitoral com benefícios aos microempreendedores. O senador também afirmou que o governo aumentou impostos e prejudicou o ambiente de negócios. As declarações foram feitas durante evento com empresários em São Paulo.
O Prospera MEI é um pacote de medidas do governo federal voltado aos microempreendedores individuais. As iniciativas anunciadas incluem perdão de dívidas tributárias com a União, compra de débitos bancários, pagamentos de até R$ 5 mil para investimentos nos negócios, mudanças no limite de faturamento anual e simplificação de obrigações fiscais.
Segundo as medidas anunciadas pelo governo Lula, o programa prevê pagamentos de até R$ 5 mil para investimentos no próprio negócio, sem necessidade de devolução. O texto apresentado não detalha os critérios de elegibilidade nem os procedimentos para receber o benefício.
O senador prometeu reduzir impostos e burocracia caso seja eleito presidente. Segundo ele, sua equipe já preparou um decreto para o primeiro dia de governo. Flávio também afirmou que pretende cortar tributos sempre que houver aumento da arrecadação federal.
A campanha de Flávio Bolsonaro promete um ajuste fiscal de até R$ 200 bilhões. Durante o evento, o senador não detalhou quais despesas seriam reduzidas para alcançar esse valor. Ao ser questionado sobre os cortes, respondeu que começaria "tirando o Lula", atribuindo os problemas fiscais a uma crise de credibilidade do governo.
Sim. Flávio Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 13, que votará a favor da proposta de fim da escala 6x1, alegando que essa é a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros. Anteriormente, o senador havia criticado a iniciativa do governo Lula como oportunista e defendido alternativas de flexibilização da jornada de trabalho.
O senador criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por pautar a discussão sobre o fim da escala 6x1 a poucos dias da eleição. Sem mencionar diretamente a proposta, Flávio acusou Alcolumbre de favorecer politicamente o governo Lula e defendeu que temas com impacto nacional fossem discutidos depois do pleito.
Sim. Durante o discurso, Flávio Bolsonaro reafirmou que pretende governar por apenas um mandato e acabar com a possibilidade de reeleição. O senador também declarou que, caso seja eleito, indicará ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF) contrários ao aborto e às drogas e comprometidos, segundo ele, com a segurança jurídica.