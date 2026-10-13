Flávio Bolsonaro crítica Pix para MEI anunciado por Lula: ‘Ele acha que o povo é otário’

RESUMO ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta terça-feira, 13, o pacote Prospera MEI, anunciado pelo governo Lula com perdão de dívidas e pagamentos de até R$ 5 mil a microempreendedores. Durante evento com empresários em São Paulo, o candidato acusou o presidente de usar as medidas eleitoralmente e prometeu reduzir impostos e burocracia. Flávio também criticou a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de pautar o fim da escala 6x1, embora tenha declarado apoio à proposta.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta terça-feira, 13, o anúncio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do Prospera MEI, um pacote de medidas voltado aos microempreendedores individuais (MEIs).

Durante discurso no Grande Encontro do Associativismo, organizado pela Associação Comercial de São Paulo, Federação das Indústrias de São Paulo e outras entidades do setor produtivo, o senador do PL disse que seu adversário no segundo turno "passou quatro anos massacrando os empreendedores" e, a 12 dias da eleição, anuncia PIX para MEI "achando que o povo é otário".

"Para chegar agora, a 12 dias da eleição e falar que vai dar o Pix MEI. Ele está achando que o povo é otário? Que ele pode comprar o voto das pessoas, assim como ele fazia em 2002, lá com o Mensalão? Não vai fazer mais", afirmou.

O senador disse que "a gastança" do governo federal aumentou os impostos e jogou "todo o Brasil para a informalidade". Além disso, afirmou que tirará o peso do estado de quem quer empreender.

"Vamos fazer tesouraço em impostos, sim. Vamos fazer tesouraço na burocracia, sim. Temos um decreto pronto para o primeiro dia de governo", afirmou.

O senador prometeu que, toda vez que a arrecadação subir, irá cortar impostos. Ao citar o questionamento de onde irá cortar para fazer o ajuste fiscal de até R$ 200 bilhões prometido pela sua campanha, o senador disse que vai começar "tirando o Lula".

"O problema do Brasil se chama Lula. Quando pergunta: De onde você vai tirar? Vou começar tirando o Lula. Porque, acima de tudo, é uma crise de credibilidade", disse.

Em vários momentos, o senador foi aplaudido por uma plateia repleta de empresários e empreendedores.

As medidas anunciadas pelo governo Lula preveem perdão de dívidas tributárias com a União, compra de débitos bancários e pagamento de até R$ 5 mil para investimentos no negócio, sem necessidade de devolução. As iniciativas também incluem mudanças no limite de faturamento anual e a simplificação de obrigações fiscais.

Flávio critica Alcolumbre por pautar fim da 6x1

O senador do PL aproveitou parte do discurso para criticar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por pautar o fim da escala 6x1.

Sem citar diretamente a proposta, Flávio afirmou que o Senado tem um presidente que "protege e quer ajudar o Lula".

"O Senado, por enquanto, tem um presidente que protege o governo. Que bota para votar pautas a poucos dias da eleição para ajudar o Lula. Pautas sérias, que impactam o país inteiro, que deveriam ser discutidas depois da eleição", disse.

Mais cedo, o senador afirmou que votará a favor do texto porque "é o que a maioria dos trabalhadores brasileiros quer".

A declaração representa uma mudança de tom. Durante a campanha, o candidato chegou a dizer que a proposta do governo Lula era "oportunista" e, até então, evitava assumir uma posição, defendendo um modelo alternativo, baseado na flexibilização da jornada e na remuneração proporcional às horas trabalhadas.

O senador do PL voltou a afirmar que só precisa de um mandato e acabará com a reeleição. Flávio disse que não tem "um projeto de poder, mas um projeto de país" e afirmou que irá indicar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que sejam contra o aborto, drogas e que garantam a segurança jurídica do país.