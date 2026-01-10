O dia 4 de outubro está marcado para ser o primeiro turno das eleições de 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas para escolher o próximo presidente da República.

Neste ano, a Justiça Eleitoral atinge a marca de 30 anos com o uso da urna eletrônica.

Para participar da chamada "festa da democracia" é necessário estar com o título eleitor regularizado e com o documento em mãos, na forma física ou no aplicativo e-Título.

Confira, abaixo, como descobrir o número do seu título de eleitor de forma online.

Como descobrir o número do título de eleitor?

Quem já tem o título de eleitor pode descobrir o número de maneira online, caso não tenha o documento físico em mãos.

Para consultar, é necessário entrar no sistema "Autoatendimento Eleitoral - Título Net" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Página do Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Reprodução/TSE)

Então é necessário clicar em "Título Eleitoral".

Na próxima página, clique na opção 9: "Consulte número do título eleitoral".

Na sequência, é necessário realizar o login preenchendo as informações do CPF, data de nascimento e nome da mãe.

Após o login, é possível conferir o número do seu título de eleitor e se sua situação está regular para que você possa votar nas eleições neste ano.

O número do título aparece no quadrado branco com contorno vermelho na imagem acima.

Nesta área do Título Net também é possível conferir o local de votação e a situação do seu cadastro biométrico.