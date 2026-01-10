Como descobrir o número do título de eleitor?

Eleições 2026: número do título de eleitor pode ser consultado de forma online (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09h00.
O dia 4 de outubro está marcado para ser o primeiro turno das eleições de 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas para escolher o próximo presidente da República.
Neste ano, a Justiça Eleitoral atinge a marca de 30 anos com o uso da urna eletrônica.
Para participar da chamada "festa da democracia" é necessário estar com o título eleitor regularizado e com o documento em mãos, na forma física ou no aplicativo e-Título.
Confira, abaixo, como descobrir o número do seu título de eleitor de forma online.
Quem já tem o título de eleitor pode descobrir o número de maneira online, caso não tenha o documento físico em mãos.
Para consultar, é necessário entrar no sistema "Autoatendimento Eleitoral - Título Net" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Então é necessário clicar em "Título Eleitoral".
Na próxima página, clique na opção 9: "Consulte número do título eleitoral".
Na sequência, é necessário realizar o login preenchendo as informações do CPF, data de nascimento e nome da mãe.
Após o login, é possível conferir o número do seu título de eleitor e se sua situação está regular para que você possa votar nas eleições neste ano.
O número do título aparece no quadrado branco com contorno vermelho na imagem acima.
Nesta área do Título Net também é possível conferir o local de votação e a situação do seu cadastro biométrico.