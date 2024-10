Eleições 2024: João Campos é reeleito prefeito do Recife

João Campos (PSB), foi reeleito prefeito do Recife (PE) nas eleições 2024, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 71,96% das urnas apuradas, Campos obteve 77,46% dos votos válidos, e Gilson Machado (PL) recebeu 14,14%.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2024 no Brasil em todas as capitais

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.