Resultado da eleição em Salvador: Bruno Reis (União Brasil) é reeleito prefeito

O candidato Bruno Reis (União Brasil) foi reeleito o novo prefeito de Salvador neste domingo, 6, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 75,73%% das urnas apuradas, Reis obteve 78,06% dos votos válidos. Kleber Rosa ficou em segundo lugar, com 11,09% . Em terceiro ficou Geraldo Júnior, com 10,26%.

Bruno Reis (União Brasil) era candidato à reeleição. Ele assumiu a prefeitura da capital baiana em 2021, assumindo o cargo de ACM Neto, e saiu à frente dos demais candidatos na maior parte das pesquisas eleitorais.

Maior colégio eleitoral da Bahia, o pleito na cidade de Salvador em 2024 teve sete nomes disputando o cargo de prefeito:

Bruno Reis (União Brasil)

Eslane Paixão (UP)

Geraldo Júnior (MDB)

Giovani D'Amico (PCB)

Kleber Rosa (PSOL)

Silvano Alves (PCO)

Victor Marinho (PSTU)

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de prefeito, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. A exceção é para cidades com menos de 200 mil habitantes. Em 2024, a segunda etapa de votação é no dia 27 de outubro. Salvador não terá segundo turno para o cargo de prefeito.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2024 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.