Eduardo Suplicy é diagnosticado com câncer linfático e passa por tratamento

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi diagnosticado com um quadro de linfoma não Hodgkin e está em tratamento com imunoterapia. De acordo com Suplicy, os exames "já apresentam bons resultados". Ele está sob cuidados do hematologista Celso Arrais.

Restrição de atividades públicas

Em nota, Suplicy afirmou que, por recomendação médica, está com "atividades públicas restritas por conta da baixa imunidade". Mesmo assim, ele segue "exercendo normalmente o mandato de deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo, com pequenas pausas nos períodos mais delicados do tratamento".

Na semana passada, o deputado enfrentou um quadro de pneumonia, mas segue o tratamento em sua casa, "recebendo todo apoio e aconchego da família". Suplicy também mencionou sua participação nas eleições municipais: “fiz questão de dar o meu voto para Guilherme Boulos e Marta Suplicy”.

Cuidados e estado de saúde

Na nota enviada à imprensa, Suplicy destacou seu estado de saúde geral. “Sempre tive uma vida saudável e esportiva que estou mantendo com aulas de ginástica, tratamentos auxiliares com a cannabis medicinal e alimentação equilibrada”, afirmou. Ele reforçou que sua prioridade no momento é seguir o tratamento médico, mas se comprometeu a atender pedidos da imprensa assim que possível. “Conto com a compreensão, orações e energias positivas e, desde já, agradeço as manifestações de carinho e afeto”, disse.

Linforma não Hodgkin: um diagnóstico conhecido

O linfoma não Hodgkin já foi enfrentado por outras personalidades, como o ator Reynaldo Gianecchini e a escritora Glória Perez. O sambista Jorge Aragão também foi diagnosticado com o mesmo tipo de câncer, hoje em remissão.

A doença, que afeta 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, compromete o sistema linfático, essencial para a imunidade do corpo, protegendo-o de vírus, bactérias e outras ameaças. Em estágios iniciais, as chances de cura são bastante altas.

