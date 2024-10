Nunes diz que troca de secretários ficará para dezembro

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), visitou o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, no interior de São Paulo, para agradecer pelo resultado das urnas, um dia após ser reeleito. Ele destacou que o próximo desafio será analisar as contas da cidade e definir as prioridades do mandato. O anúncio do novo secretariado, no entanto, ficará para dezembro, e Nunes adiantou que não haverá mudanças drásticas na equipe.

Plano para o novo mandato

“Em dezembro a gente vai começar a sentar, eu estou montando um grupo de estudo das nossas propostas, para análise do desempenho dos secretários, das ações que a gente vai desenvolver nos próximos quatro anos, onde precisa reforçar. A gente precisa ver a análise econômica do país, a perspectiva de arrecadação dos próximos quatro anos”, afirmou Nunes.

O grupo de estudos será coordenado pelo secretário de Governo, Edson Aparecido (MDB). Nunes, que contou com o apoio de 12 partidos em sua coligação, terá agora o desafio de acomodar essa ampla base em sua administração.

Prioridades para os primeiros 100 dias

“O União Brasil, o Podemos, o Republicanos, o PL, eles já fazem parte do governo hoje. O que a gente tem é uma continuidade do que foi construído em 2020”, comentou o prefeito, enfatizando que, embora novos nomes possam surgir, a decisão final será dele: “O povo vai cobrar de mim. Mas não devem ter muitas mudanças não, em governo que está indo bem não se mexe muito”.

Nos primeiros 100 dias de governo, Nunes pretende focar na aceleração de obras de equipamentos como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), além de retomar o programa "Prefeitura Presente", que prevê a presença do prefeito em bairros da periferia.

Discussão sobre a tarifa de ônibus

O prefeito também abordou a questão da tarifa de ônibus, que permanece em R$ 4,40 desde 2018. Ele expressou o desejo de manter o valor, mas ressaltou a importância de garantir o equilíbrio fiscal: “Meu desejo é manter, mas eu preciso também ter a responsabilidade, como gestor, de manter o equilíbrio fiscal e não tirar da saúde, da educação, do transporte ou tirar do transporte para outra área. Então, em dezembro, havendo possibilidade, a minha vontade é manter. Se por acaso a gente não tiver possibilidade, aí eu vou explicar para a sociedade”, falou.

