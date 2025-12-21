Eduardo Bolsonaro diz que pode pedir passaporte de apátrida

Em entrevista exclusiva ao Jornal do SBT News, direto dos Estados Unidos, o Deputado Federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que estaria correndo o risco de ficar sem passaporte brasileiro após a perda do mandato na Câmara dos Deputados.

Segundo ele, haveria uma orientação para impedir a emissão de um passaporte comum quando deixar oficialmente o cargo.

"Fiquei sabendo que há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter o passaporte comum. Assim sendo, dentro de 30 ou 60 dias, assim que eu perder meu mandato e for notificado, tenho que devolver o meu passaporte diplomático", declarou, sem detalhar a origem da informação.

Eduardo Bolsonaro atribuiu a possível restrição a uma tentativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de dificultar sua atuação política fora do país.

"Vou ficar sem passaporte brasileiro em mais uma tentativa de Alexandre Moraes de minar o meu trabalho. Mas eu já adianto que estou 'vacinado', conheço as estratégias dele", afirmou.

O ex-parlamentar disse que, mesmo diante desse cenário, não pretende interromper suas agendas internacionais. "Em princípio, estou sob risco de perder o passaporte brasileiro. Isso não me impediria de fazer outras saídas internacionais porque tenho outros meios para fazê-lo. Ou quem sabe até correr atrás de um passaporte de apátrida. Vamos ver como é que isso acontece", completou.

Um passaporte de apátrida é, na prática, um documento de viagem concedido a pessoas que não são reconhecidas como nacionais por nenhum país.

Eduardo Bolsonaro também disse que sua projeção no exterior não estaria vinculada ao cargo parlamentar. "As pessoas não me recebem porque tenho diploma de deputado federal na parede. Elas me recebem porque há muitos anos eu gasto dinheiro do meu próprio bolso rodando o mundo", disse. Segundo ele, os contatos seguem ativos, especialmente em ambientes conservadores, com entrevistas em inglês e espanhol.

A entrevista ocorre após a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarar a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro, por ausência não justificada em sessões deliberativas. No mesmo dia, Alexandre Ramagem (PL-RJ) também teve seu mandato de deputado federal cassado.

Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil em julho e vive nos Estados Unidos desde março, quando pediu licença de 120 dias alegando perseguição política.

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), o mandato não pode ser exercido fora do território nacional. "Com o cumprimento das faltas, estamos publicando hoje, por meio da Mesa da Câmara, o prazo para que ele possa, em cinco sessões, apresentar a sua defesa", afirmou.