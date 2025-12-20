Política

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro e nega prisão domiciliar humanitária

Decisão do ministro do STF também nega pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente

Ainda de acordo com o despacho, Bolsonaro possui condições de receber atendimento médico adequado no local onde está custodiado, na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília (Akos Stiller/Bloomberg Carlos Moura/SCO/STF/Bloomberg)

Ainda de acordo com o despacho, Bolsonaro possui condições de receber atendimento médico adequado no local onde está custodiado, na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília (Akos Stiller/Bloomberg Carlos Moura/SCO/STF/Bloomberg)

SBT News
SBT News

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09h39.

Tudo sobreJair Bolsonaro
Saiba mais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta sexta-feira, 19, a realização de uma cirurgia no ex-presidente Jair Bolsonaro, após laudo da Polícia Federal apontar a existência de hérnia inguinal bilateral com indicação de reparo cirúrgico, sem caráter emergencial.

Na decisão, Moraes determinou que a defesa informe previamente a programação e a data pretendida para o procedimento. Em seguida, o caso deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República para manifestação.

"Defiro a realização do 'reparo cirúrgico em caráter eletivo” apontado como necessário no Laudo da Polícia Federal, devendo a Defesa se manifestar sobre a programação e data pretendidas para a realização da cirurgia eletiva. Após, a manifestação da Defesa, os autos deverão ser enviados à PGR, para parecer em 24 horas", diz a decisão.

No mesmo despacho, o ministro negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pelos advogados do ex-presidente. Segundo Moraes, a legislação prevê a prisão domiciliar, como regra, apenas para condenados em regime aberto — condição que não se aplica a Bolsonaro, que cumpre pena em regime fechado.

A decisão também levou em conta o histórico do ex-presidente ao longo do processo, incluindo descumprimentos de medidas cautelares e episódios considerados tentativa de fuga. Entre eles, Moraes citou a violação da tornozeleira eletrônica, comprovada por laudo pericial da Polícia Federal, o que, segundo o ministro, reforça a necessidade de manutenção do regime fechado.

“E, na sequência dos contínuos desrespeitos à Lei e à Justiça, os ATOS CONCRETOS VISANDO A FUGA acarretaram a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva,” diz a decisão.

Ainda de acordo com o despacho, Bolsonaro possui condições de receber atendimento médico adequado no local onde está custodiado, na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília. O ministro afirmou que o ex-presidente tem acesso irrestrito aos seus médicos e dispõe de estrutura para atendimento emergencial, com possibilidade de remoção imediata para hospital, caso seja necessário.

Moraes também indeferiu o pedido da defesa para alterar o horário das sessões de fisioterapia. Os advogados solicitavam que o atendimento ocorresse após as 18h, o que foi negado pelo ministro.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroAlexandre de MoraesPolítica

Mais de Política

'Não precisamos colocar o etanol na mesa de negociação', diz Tarcísio sobre tarifaço de Trump

PSD oficializa filiação de vice de Zema para concorrer ao governo de Minas Gerais

Pacheco comenta possibilidade de ida para o STF: 'não se faz campanha para isso, mas não se nega'

Favorito ao STF, Jorge Messias participa de encontro de Lula com evangélicos

Mais na Exame

Pop

Anthony Joshua nocauteia Jake Paul no sexto round

Infraestrutura

Brasil deve contratar R$ 180 bi de investimentos em rodovias em 2026

Casual

5 erros comuns que deixam o café desequilibrado ou sem sabor

Negócios

Império do frango frito: ele dobrou a fortuna em um ano e fatura U$ 17 bilhões