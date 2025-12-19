Quem são os suplentes que assumem vagas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

A cassação dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), decidida pela Mesa Diretora da Câmara na tarde de quinta-feira, 18, abriu espaço para a posse de seus respectivos suplentes. Os novos parlamentares ocuparão as cadeiras até o fim da legislatura, em dezembro de 2026.

No caso de Eduardo Bolsonaro, a vaga será assumida por Missionário José Olímpio (PL-SP). O político tem uma trajetória ligada à vida pública municipal, com passagens como vereador em Itu e na cidade de São Paulo.

Entre 2011 e 2019, Olímpio exerceu dois mandatos como deputado federal e retornou à Câmara ao assumir a suplência durante o afastamento de Eduardo Bolsonaro, quando o parlamentar se mudou para os Estados Unidos.

Olímpio ganhou notoriedade por projetos voltados à pauta religiosa evangélica. Entre eles, apresentou uma proposta que proibia o implante de chips de identificação em humanos, sob o argumento de combater o que chamava de “nova ordem satânica”. Também foi autor do projeto que instituiu o Dia Nacional de Adoração a Deus.

Já a cadeira deixada por Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), será ocupada por Dr. Flávio (PL-RJ). Médico mineiro, ele já exerceu mandato como deputado federal ao assumir uma suplência em 2024. Agora, retorna a Brasília após ter ocupado o cargo de secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro, na gestão do governador Cláudio Castro (PL).

Dr. Flávio é reconhecido por manter interlocução com representantes do setor agropecuário e da área da saúde.

Por que Eduardo e Ramagem perderam o mandato?

A perda do mandato de Eduardo Bolsonaro ocorreu por ele ter atingido o limite de faltas previsto na Constituição Federal.

Alexandre Ramagem, por sua vez, foi cassado após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro, por participação na tentativa de golpe de Estado. Após o julgamento, o ex-diretor da Abin deixou o país e se refugiou nos Estados Unidos.

No início desta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Secretaria Judiciária da Corte dê início ao processo de extradição do agora ex-deputado.