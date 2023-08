Durante abertura da Cúpula da Amazônia, Lula defende urgência de cooperação internacional

Em discurso na abertura da Cúpula da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na manhã desta terça-feira, 8,, que os líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) devem discutir uma "nova visão" de desenvolvimento sustentável em um contexto de "severo agravamento da crise climática".

"Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demanda ação conjunta", disse Lula, acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

O petista defendeu ainda que a comunidade internacional deve tomar medidas que conciliem a proteção ambiental com o desenvolvimento social. "Vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos que vivem na Amazônia", ressaltou.

Lula acrescentou que o grupo pretende fortalecer a OTCA, que, segundo ele, é o único bloco do mundo que nasceu com foco socioambiental. O presidente brasileiro lembrou ainda que os países vão debater a "Declaração de Belém", que propõe em um conjunto de ações para a Amazônia.

Queda no desmatamento

Em meio à Cúpula da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Twitter, na manhã desta terça-feira, 8, que o desmatamento na Floresta Amazônica caiu 42% no começo de seu mandato atual. O petista atribuiu a informação à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. "Mesmo só com 700 fiscais, já alcançamos uma redução de 42% do desmatamento na Amazônia. E vamos continuar trabalhando por desmatamento zero", disse Lula.